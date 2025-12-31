Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: होंडा एक्टिवा 125 और TVS जुपिटर 125 जैसे दो पॉपुलर स्कूटर में से किसी एक को चुनना अक्सर कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस और माइलेज पर निर्भर करता है. ये दोनों भारत के 125cc स्कूटर सेगमेंट में मुख्य खिलाड़ी है और उन रोजाना आने जाने वालों को पसंद आते है जो प्रैक्टिकैलिटी और एफिशिएंसी को प्राथमिकता देता है. यह तुलना लेटेस्ट एक्स-शोरूम कीमतों, मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और माइलेज और इंजन के आंकड़ों में अंतर को देखती है ताकि खरीदारों को यह समझने में मदद मिल सके कि 2025 में ये स्कूटर एक-दूसरे के मुकाबले कैसे है.

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: किमत

ज़्यादातर भारतीय शहरों में होंडा एक्टिवा 125 की कीमत TVS जुपिटर 125 से ज़्यादा है. अलग-अलग वेरिएंट के लिए एक्टिवा 125 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹89,000 से ₹93,000 के बीच है. जबकि जुपिटर 125 की कीमत वेरिएंट और शहर के आधार पर लगभग ₹75,000 से ₹87,000 के बीच है.

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: इंजन और परफॉर्मेंस

एक्टिवा 125 में 123.92cc एयर-कूल्ड इंजन है जो लगभग 8.31 hp पावर और 10.5 Nm टॉर्क देता है. वहीं जुपिटर 125 में 124.8cc एयर-कूled इंजन है जो 8.44 hp की अधिकतम पावर और 10.5 Nm टॉर्क देता है, जो कागज पर बहुत मिलते-जुलते आंकड़े है.

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: माइलेज और एफिशिएंसी

क्लेम्ड एफिशिएंसी के मामले में एक्टिवा 125 आमतौर पर थोड़े बेहतर आंकड़े देती है. इसके 125cc यूनिट से लगभग 60 km/l का माइलेज मिलता है. TVS जुपिटर 125 का दावा है कि टेस्ट कंडीशन में इसकी माइलेज 57 km/l के करीब है, जबकि असल दुनिया में माइलेज राइडिंग स्टाइल और लोड के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: फीचर्स और इक्विपमेंट

होंडा एक्टिवा 125 में LED लाइटिंग हायर ट्रिम्स पर कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्यूल बचाने के लिए होंडा का एडवांस्ड आइडलिंग स्टॉप सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

TVS जुपिटर 125 कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें SmartXonnect भी शामिल है, जो कनेक्टिविटी फीचर्स, USB चार्जिंग और बेहतर कम्फर्ट गियर देता है. इसमें 33 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज भी मिलता है, जो इस सेगमेंट के सबसे बड़े कम्पार्टमेंट में से एक है.

इसका मतलब खरीदारों के लिए क्या है?

होंडा एक्टिवा 125 उन राइडर्स के लिए सही है जो ब्रांड की रेप्युटेशन और एक सिंपल बिना किसी झंझट वाले पैकेज के साथ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस को महत्व देते है. TVS जुपिटर 125 कॉम्पिटिटिव कीमत, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ज़्यादा वेरिएंट-लेवल फीचर ऑप्शन देती है. जो खरीदार वैल्यू और कनेक्टिविटी को पसंद करते हैं, वे जुपिटर को चुन सकते हैं, जबकि जो होंडा के सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं, वे एक्टिवा को चुन सकते है. कुल मिलाकर दोनों स्कूटर 125cc सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन हैं, और चुनाव अक्सर पर्सनल प्राथमिकताओं जैसे बजट, फीचर्स, साथ ही माइलेज की उम्मीदों पर निर्भर करता है.