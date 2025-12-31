Home > टेक - ऑटो > Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें

Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें

Honda Activa 125 और TVS Jupiter 125 भारत के पॉपुलर 125cc स्कूटर हैं. Activa 125 की कीमत ज्यादा है, लेकिन माइलेज थोड़ा बेहतर मिलती है. वहीं Jupiter 125 कम कीमत, थोड़ा ज्यादा पावर और ज्यादा वेरिएंट ऑप्शन देता है. कीमत, माइलेज और फीचर्स के आधार पर ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सही स्कूटर चुन सकते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 31, 2025 7:34:22 PM IST

Activa 125 vs Jupiter 125
Activa 125 vs Jupiter 125


Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: होंडा एक्टिवा 125 और TVS जुपिटर 125 जैसे दो पॉपुलर स्कूटर में से किसी एक को चुनना अक्सर कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस और माइलेज पर निर्भर करता है. ये दोनों भारत के 125cc स्कूटर सेगमेंट में मुख्य खिलाड़ी है और उन रोजाना आने जाने वालों को पसंद आते है जो प्रैक्टिकैलिटी और एफिशिएंसी को प्राथमिकता देता है. यह तुलना लेटेस्ट एक्स-शोरूम कीमतों, मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और माइलेज और इंजन के आंकड़ों में अंतर को देखती है ताकि खरीदारों को यह समझने में मदद मिल सके कि 2025 में ये स्कूटर एक-दूसरे के मुकाबले कैसे है.

You Might Be Interested In

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: किमत

ज़्यादातर भारतीय शहरों में होंडा एक्टिवा 125 की कीमत TVS जुपिटर 125 से ज़्यादा है. अलग-अलग वेरिएंट के लिए एक्टिवा 125 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹89,000 से ₹93,000 के बीच है. जबकि जुपिटर 125 की कीमत वेरिएंट और शहर के आधार पर लगभग ₹75,000 से ₹87,000 के बीच है.

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: इंजन और परफॉर्मेंस

एक्टिवा 125 में 123.92cc एयर-कूल्ड इंजन है जो लगभग 8.31 hp पावर और 10.5 Nm टॉर्क देता है. वहीं जुपिटर 125 में 124.8cc एयर-कूled इंजन है जो 8.44 hp की अधिकतम पावर और 10.5 Nm टॉर्क देता है, जो कागज पर बहुत मिलते-जुलते आंकड़े है.

You Might Be Interested In

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में ठंड का सितम बढ़ा, अब नये साल पर बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर आया बड़ा अपडेट

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: माइलेज और एफिशिएंसी

क्लेम्ड एफिशिएंसी के मामले में एक्टिवा 125 आमतौर पर थोड़े बेहतर आंकड़े देती है. इसके 125cc यूनिट से लगभग 60 km/l का माइलेज मिलता है. TVS जुपिटर 125 का दावा है कि टेस्ट कंडीशन में इसकी माइलेज 57 km/l के करीब है, जबकि असल दुनिया में माइलेज राइडिंग स्टाइल और लोड के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

Honda Activa 125 Vs TVS Jupiter 125: फीचर्स और इक्विपमेंट

होंडा एक्टिवा 125 में LED लाइटिंग हायर ट्रिम्स पर कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्यूल बचाने के लिए होंडा का एडवांस्ड आइडलिंग स्टॉप सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

PM Kisan: पीएम किसान 22वीं किस्त कब आएगी और किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा? पूरी अपडेट

TVS जुपिटर 125 कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें SmartXonnect भी शामिल है, जो कनेक्टिविटी फीचर्स, USB चार्जिंग और बेहतर कम्फर्ट गियर देता है. इसमें 33 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज भी मिलता है, जो इस सेगमेंट के सबसे बड़े कम्पार्टमेंट में से एक है.

इसका मतलब खरीदारों के लिए क्या है?

होंडा एक्टिवा 125 उन राइडर्स के लिए सही है जो ब्रांड की रेप्युटेशन और एक सिंपल बिना किसी झंझट वाले पैकेज के साथ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस को महत्व देते है. TVS जुपिटर 125 कॉम्पिटिटिव कीमत, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ज़्यादा वेरिएंट-लेवल फीचर ऑप्शन देती है. जो खरीदार वैल्यू और कनेक्टिविटी को पसंद करते हैं, वे जुपिटर को चुन सकते हैं, जबकि जो होंडा के सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं, वे एक्टिवा को चुन सकते है. कुल मिलाकर दोनों स्कूटर 125cc सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन हैं, और चुनाव अक्सर पर्सनल प्राथमिकताओं जैसे बजट, फीचर्स, साथ ही माइलेज की उम्मीदों पर निर्भर करता है.

Exclusive: कब और कहां आएंगे भगवान कल्कि? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सब बताया, अंतिम अवतार के आने से पहले ही हो रहा धाम का निर्माण । Video

You Might Be Interested In
Tags: bike newstvs jupiter 125 new model 2025tvs jupiter 125 on road pricetvs jupiter 125 on road price Delhitvs jupiter 125 on road price Noidatvs jupiter 125 price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें
Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें
Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें
Activa 125 vs Jupiter 125: लेटेस्ट दाम में कितना फर्क? जानें और खरीदने का सही फैसला लें