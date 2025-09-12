Home > टेक - ऑटो > Smartphone Under ₹10,000: HMD लाया सबसे धाकड़ 5G फोन, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगा धांसू कैमरा

HMD Vibe 5G: HMD ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन और दो फीचर फोन्स पेश किए हैं. कंपनी ने HMD Vibe 5G, HMD 101 4G और HMD 102 4G लॉन्च किए हैं. इनमें सबसे खास है HMD Vibe 5G, क्योंकि यह कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जो ₹10,000 से कम कीमत में मिल रहा है.

By: Renu chouhan | Published: September 12, 2025 1:59:04 PM IST

HMD Vibe 5G: सस्ता लेकिन पावरफुल 5G स्मार्टफोन
HMD Vibe 5G में 6.67 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें ऑक्टा-कोर 6nm Unisoc T760 प्रोसेसर, 4GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है.

कैमरे की बात करें तो फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर के साथ LED फ्लैश मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. बैटरी के मामले में इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. खास बात यह है कि चार्जर बॉक्स में ही मिलेगा.

फोन Android 15 के स्टॉक वर्जन पर चलता है और कंपनी 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है. इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5mm जैक और नोटिफिकेशन लाइट जैसी खूबियां भी दी गई हैं.

कीमत की बात करें तो इसका लॉन्च प्राइस ₹11,999 है, लेकिन फिलहाल यह स्पेशल ऑफर में केवल ₹8,999 में उपलब्ध है. यह ब्लैक और पर्पल कलर में मिलेगा और इसके साथ 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दी जा रही है.

HMD 101 4G और 102 4G: बजट सेगमेंट के फीचर फोन्स
स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने दो फीचर फोन्स भी लॉन्च किए हैं – HMD 101 4G और HMD 102 4G. दोनों ही फोन्स में 2-इंच QQVGA डिस्प्ले और Unisoc 8910 FF-S चिपसेट दिया गया है. इनमें 16MB स्टोरेज मिलती है, जिसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है.

इन फोन्स में 1,000mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है. साथ ही डुअल सिम सपोर्ट, Bluetooth 5.0, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, FM रेडियो और MP3 प्लेयर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. दोनों ही फोन्स IP52 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी ये धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहेंगे.

कीमत की बात करें तो HMD 101 4G का दाम ₹1,899 रखा गया है. यह ब्लू, डार्क ब्लू और रेड कलर में मिलेगा. वहीं, HMD 102 4G की कीमत ₹2,199 है. यह डार्क ब्लू, पर्पल और रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. HMD 102 4G में खास तौर पर QVGA कैमरा और फ्लैश भी दिया गया है.

कहां से खरीदें?
HMD Vibe 5G के साथ HMD 101 4G और 102 4G को भारत में HMD इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, चुनिंदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

