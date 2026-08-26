Highway Driving Tips: हाईवे पर हर समय हाई बीम जलाना पड़ सकता है भारी! जानें कब करें इस्तेमाल और किस स्थिति में कटता है चालान

High Beam Rules: दिन के मुकाबले अक्सर रात के समय ड्राइविंग करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है. सामने से आती तेज रफ्तार कारें अक्सर समस्या का सबब बन जाती हैं. ऐसे में केवल रास्ते में चलते पैदल इंसान को परेशानी होती है बल्कि, कार चला रहे व्यक्ति के लिए भी थोड़ा जोखिमभरा रहता है. रात के समय अक्सर कार की हेडलाइट को रोशनी का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है. लेकिन, यही हेडलाइट अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह आपकी और दूसरे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा सकती है. इसलिए अगर आप रात में कार चला रहे हैं तो हाई बीम हेडलाइट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जरूर जान लेना चाहिए.

कुछ लोग रात में हाईवे पर निकलते ही हाई बीम ऑन कर देते हैं और लंबे समय तक उसी पर गाड़ी चलाते रहते हैं. लेकिन, कई बार उनका तरीका सही नहीं होता है. चलिए जानते हैं हाई बीम का इस्तेमाल करने का तरीका.

हाईवे पर हाई बीम कब इस्तेमाल कर सकते हैं?

अगर आप रात में ऐसे हाईवे या सड़क पर हैं, जहां ज्यादा स्ट्रीट लाइट नहीं है, ट्रैफिक बहुत कम है और सामने या आपके आगे कोई गाड़ी नहीं है, तो ऐसे में आप हाई बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, ऐसी स्थिति में हाई बीम का इस्तेमाल करने से ज्यादा दूर तक देखने में मदद मिलती है. ऐसे में भी ड्राइवर को लगातार हाई बीम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ जाए या सड़क पर ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हाई बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, जैसे ही आपको लगे कि आपकी हाई बीम लाइट से दूसरों को परेशानी हो रही है या उनकी आंखों में यह लाइट पड़ रही है तो ऐसे में लो बीम का इस्तेमाल करने लगें.

कब हो सकता है हाई बीम पर चालान?