अमृतसर में पति ने GPS से खोली पत्नी की पोल, दूसरे आदमी संग होटल में मिली, पहले भी हुआ था विवाद

Amritsar GPS Tracker Case: अमृतसर में रवि ने GPS से अपनी पत्नी को होटल में दूसरे पुरुष के साथ पाया. परिवार ने पहले भी मामले को सुलझाया था. ये घटना भरोसा, प्राइवेसी और तकनीक के उपयोग पर सवाल उठाती है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 18, 2025 12:38:22 PM IST

Amritsar GPS Tracker Case:  अमृतसर, पंजाब से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक पति ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को एक अन्य आदमी के साथ होटल में देखा. ये पता उसे पत्नी के स्कूटर में लगे GPS ट्रैकर से चला. ये कपल करीब 15 साल से शादीशुदा है. इस घटना ने लोगों के बीच भरोसा, प्राइवेसी और ट्रैकिंग तकनीक पर चर्चा शुरू कर दी है.

पति रवि गुलाटी ने बताया कि उन्हें पिछले एक साल से अपनी पत्नी की हरकतों पर शक था. उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं था जब उन्हें ऐसा लगा. 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी को होटल में किसी और आदमी के साथ देखा था. उस समय दोनों परिवारों ने मामला सुलझाया और माफी दी. रवि ने कहा कि उन्होंने माफ किया क्योंकि उनके छोटे बच्चे थे और वो शादी बचाना चाहते थे.

 GPS ट्रैकर से हुआ हालिया खुलासा

हाल ही में उनकी पत्नी दोपहर 3 बजे के आसपास घर से निकली. रवि ने कई बार फोन किया, लेकिन पत्नी ने कॉल का जवाब नहीं दिया. परेशान और शक होने पर उन्होंने स्कूटर पर लगे GPS ट्रैकर से उसकी लोकेशन चेक की.

रवि के अनुसार GPS ने उन्हें अमृतसर के एक होटल तक पहुंचाया. वहां उन्होंने अपनी पत्नी को किसी अन्य आदमी के साथ देखा. रवि ने कहा कि ट्रैकर इसलिए लगाया था क्योंकि उन्हें लंबे समय से शक था और वो जानना चाहते थे कि पत्नी कहां जाती है.

 परिवार की बात

रवि के पिता पारवेज गुलाटी ने कहा कि ये मामला कई सालों से चल रहा है. उन्होंने बताया कि जो आदमी उनकी बहू के साथ देखा गया था, पहले परिवार में बहन के रूप में पेश किया गया था और अक्सर घर आता-जाता था. पहले की घटना के बाद परिवारों ने मिलकर मामला सुलझाया था.

अब स्थिति फिर से सामने आई है. पारवेज ने कहा कि उनकी बहू ने साफ कर दिया है कि वो रवि के साथ नहीं रहना चाहती और अपने माता-पिता के घर लौटना चाहती है. परिवार ने कई बार उसके परिजनों से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

तकनीक और रिश्ते

ये मामला निजी और कानूनी है, लेकिन इसने GPS ट्रैकर जैसी तकनीक पर भी सवाल उठाए हैं. अक्सर वाहन सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले ये उपकरण किसी की हरकतों पर नजर रखने में भी काम आ सकते हैं. ऐसे मामले दिखाते हैं कि आज की तकनीक हमारे निजी रिश्तों में भी बड़ी भूमिका निभाने लगी है.

 

