होटल के कमरे में Hidden Camera तो नहीं? अंदर घुसते ही बंद कर दें लाइट, सामने आ जाएगी सच्चाई

Hidden Cameras in Hotel: आजकल होटल, चेंजिंग रूम या Airbnb में जाते समय कई लोगों के मन में यह डर रहता है कि कहीं वहां हिडन कैमरा तो नहीं लगा है. प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह खतरा और भी बढ़ गया है. कई बार कैमरे साधारण चीजों जैसे अलार्म क्लॉक, स्मोक डिटेक्टर, चार्जिंग एडेप्टर या यहां तक कि टेडी बियर में भी छिपाए जा सकते हैं. लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें पहचानने के लिए आपको किसी महंगे गैजेट की जरूरत नहीं है. कुछ आसान ट्रिक्स और थोड़ी सी सजगता से आप हिडन कैमरा का पता लगा सकते हैं और अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रख सकते हैं. सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि स्मार्टफोन और साधारण तरीकों से ही आप सच का पता लगा सकते हैं.

कमरे को ध्यान से देखें

सबसे पहले कमरे का विजुअल इंस्पेक्शन करें. देखें कि कहीं कोई स्मोक डिटेक्टर, क्लॉक, इलेक्ट्रिक आउटलेट, वॉल डेकोर, स्टफ्ड टॉय या मिरर अजीब जगह पर तो नहीं लगा है. अगर कोई चीज बाकी सेटअप से ज्यादा नई या अलग दिख रही है, तो उसे ध्यान से जांचें.

लाइट बंद करके टॉर्च का इस्तेमाल करें

एक कारगर तरीका यह है कि कमरे की लाइट बंद कर दें और फिर टॉर्च जलाकर इधर-उधर चमकाएं. हिडन कैमरे के लेंस अक्सर रिफ्लेक्टिव होते हैं और रोशनी पड़ने पर हल्की चमक दिखाई देती है. धीरे-धीरे मिरर, वेंट्स और कॉर्नर स्कैन करें. स्मोक डिटेक्टर, क्लॉक और पिक्चर फ्रेम जैसी रोजमर्रा की चीजों को भी ध्यान से देखें क्योंकि इन्हीं में कैमरे छिपाए जाते हैं.

मोबाइल कैमरे से करें चेक

अगर आप और भी पक्का करना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन का कैमरा इस्तेमाल करें. ज्यादातर हिडन कैमरे नाइट विजन के लिए इन्फ्रारेड (IR) लाइट का इस्तेमाल करते हैं. कमरे की लाइट बंद करें और मोबाइल कैमरा ऑन करके शक़ वाली जगहों की ओर घुमाएं. अगर स्क्रीन पर छोटे-छोटे चमकते डॉट्स नजर आते हैं, तो वहां IR सोर्स एक्टिव हो सकता है.