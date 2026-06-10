Hero Splendor Flex Fuel vs Honda SP 125: फीचर्स से माइलेज तक कौन किससे दमदार? क्या रहेगी वैल्यू फॉर मनी

Hero Splendor Flex Fuel vs Honda SP 125: भारत दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया वाहन बाजारों में से एक है, जहां हर महीने लाखों मोटरसाइकिलें बिकती हैं. यही कारण है कि पिछले महीने यानि मई में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कुल 25 लाख से भी ज्यादा वाहन बिके थे, जिसमें सबसे ज्यादा दो पहिया वाहनों की ही हिस्सेदारी रही थी. बाइक को लेकर भारतीय ग्राहकों की पहली प्राथमिकता हमेशा से बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस रही है. यही वजह है कि कम्यूटर बाइक सेगमेंट देश का सबसे बड़ा सेगमेंट माना जाता है. इस सेगमेंट में Hero और Honda जैसी कंपनियों का दबदबा लंबे समय से बना हुआ है.

ऐसे ही सेगमेंट में Hero Splendor Flex Fuel vs Honda SP 125 दोनों ही बाइकें काफी दमदार हैं. हाल ही में देश में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को भी लाया गया है, जिसे काफी अच्छा माना जा रहा है. चलिए जानते हैं दोनों में अंतर.

फीचर्स में कौन कितना आगे?

Hero Splendor Flex Fuel में आपको इंस्ट्रुमेंट कंसोल और ट्विन पॉड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर का ऑप्शन मिल जाता है. इस बाइक में आपको USB Type-A चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है. यह बाइक पेट्रोल की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी. वहीं, दूसरी ओर Honda SP 125 की तो इस बाइक में फुल डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर मिलने के अलावा 5 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन दिया जाता है. इसके अलावा बाइक में आपको चार्जिंग के लिए 15W USB-C का पोर्ट भी दिया जाता है.

फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर?

Hero Splendor Flex Fuel में आपको 97.2cc air-cooled, सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है. इसमें आपको एक अच्छी माइलेज मिल जाती है. हालांकि, पावर के मामले में देखा जाए तो कहीं न कहीं Bajaj Avenger Street 220 थोड़ी ज्यादा आगे निकल जाती है. Honda SP 125 आपको आसानी से 65 के आसपास का माइलेज निकालकर दे सकती है. वहीं, बात करें अगर टीवीएस रेडर की तो इस बाइक में आपको 55 से 60 तक का माइलेज आसानी से मिल सकता है.