Hero Passion+ Disc में मिलते हैं कई जबरदस्त फीचर्स और बेहतरीन माइलेज, कीमत एक लाख से भी कम

New Hero Passion Plus Disc: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में 100 सीसी की बाइकों ने एक अलग ही जगह बनाई है. इस सेगमेंट में आने वाली बाइकें आमतौर पर काफी किफायती और वैल्यू फॉर मनी मानी जाती हैं. जो कम कीमत में शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती हैं. हाल ही में दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Passion+ Disc बाइक लॉन्च की है, जिसमें आपको पहले से भी बेहतरीन फीचर्स और एक बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस मिल सकता है. यह बाइक भारत में काफी लोकप्रिय है और हर सेगमेंट के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं.

कम इंजन की होने के बावजूद इसका शुरुआती पिकअप काफी बेहतरीन है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक Hero Passion+ Disc को आधुनिक फीचर्स और बेहतर सेफ्टी के साथ बाजार में पेश किया है.

कैसे हैं New Hero Passion Plus Disc के फीचर्स?

New Hero Passion Plus Disc में आपको फीचर्स के नाम पर काफी बेहतर ऑप्शन्स मिल जाते हैं. इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, Call SMS अलर्ट के साथ ही साथ सर्विस रिमाइंडर भी दिया जाता है. केवल यही नहीं बल्कि, इस बाइक में आपको सेगमेंट फर्स्ट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और बेहतरीन बिजिबिलिटी के साथ ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. खास बात यह है कि यह बाइक आपको 84,128 रुपये की कीमत में मिल जाती है, जिसका ऑनरोड प्राइज एक लाख रुपये से भी कम है.

माइलेज और परफॉर्मेंस

हीरो मोटोकॉर्प द्वारा लॉन्च की गई इस बाइक में आपको 100cc का BS-VI और OBD-2 कंप्लायंट इंजन मिलता है. यह बाइक आपको 7.91 PS की पावर देती है साथ ही 8.05 Nm का टॉर्क भी देती है. कंपनी की पेटेंट आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम (i3S) तकनीक पर काम करती है. बात करें अगर माइलेज की तो यह बाइक आपको 60 से 70 का माइलेज आसानी से दे देती है, हालांकि, काफी हद तक यह आपके ड्राइविंग एक्सपीरिएंस पर भी निर्भर करता है.