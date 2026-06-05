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Hero HF Deluxe Flex Fuel Price: सिर्फ 2,026 रुपये में घर ले आएं ये सस्ती बाइक, इंजन से लेकर फीचर है कमाल, जानें कीमत

Hero HF Deluxe Flex Fuel Launched: भारत में बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी है. मोटोकॉर्प ने अपनी नई Hero HF Deluxe Flex Fuel बाइक लॉन्च की है. आइए जानते हैं कीमत से लेकर सबकुछ

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 5, 2026 4:09:29 PM IST

Hero HF Deluxe Flex Fuel Price: सिर्फ 2,026 रुपये में घर ले आएं ये सस्ती बाइक, इंजन से लेकर फीचर है कमाल, जानें कीमत


Hero HF Deluxe Flex Fuel Launched: भारत में बाइक की दुनिया में एक नई शुरुआत हुई है. हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई Hero HF Deluxe Flex Fuel बाइक लॉन्च की है. ये देश की पहली बड़े पैमाने पर लॉन्च की गई फ्लेक्स-फ्यूल कम्यूटर मोटरसाइकिल है. इस बाइक की सबसे खास बात ये है कि ये पेट्रोल के साथ 85 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर भी आसानी से चल सकती है. इससे न केवल ईंधन की लागत कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यावरण भी सेफ रहेगा. कंपनी इस बाइक को जुलाई 2026 से बाजार में उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है.

 कीमत और फाइनेंस प्लान (HF Deluxe Flex Fuel Price)

Hero HF Deluxe Flex Fuel को किफायती कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिससे ये आम लोगों की पहुंच में बनी रहती है. दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹72,792 रखी गई है, जबकि ऑन-रोड कीमत लगभग ₹78,615 तक पहुंच जाती है, जिसमें आरटीओ और अन्य शुल्क शामिल हैं.

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अगर आप इसे फाइनेंस पर खरीदना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट आपकी लोन योजना के अनुसार लगभग ₹8,000 से ₹30,000 के बीच हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, करीब ₹13,103 की डाउन पेमेंट देकर नॉर्मल लोन लिया जा सकता है. इसके बाद मासिक ईएमआई लगभग ₹2,097 से शुरू होती है, जो 36 महीने की अवधि और लगभग 9.45 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर तय की गई है.

 स्मार्ट इंजन तकनीक से लैस

नई HF Deluxe Flex Fuel में मॉडर्न तकनीक वाला इंजन दिया गया है जो ईंधन में मौजूद एथेनॉल की मात्रा को स्वतः पहचान सकता है. ये सिस्टम रियल-टाइम में फ्यूल मिश्रण को मापता है और उसी के अनुसार फ्यूल इंजेक्शन को एडजस्ट करता है. इससे बाइक की परफॉर्मेंस हर स्थिति में बेहतर बनी रहती है और राइडर को किसी तरह की परेशानी नहीं होती.

 इंजन और परफॉर्मेंस (HF Deluxe Flex Fuel Engine Performance)

इस बाइक में 97.2 सीसी का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC इंजन दिया गया है. ये इंजन 8,000 आरपीएम पर 8.5 पीएस की अधिकतम पावर और 6,000 आरपीएम पर 8.05 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है.

बेहतर माइलेज और स्मूद राइडिंग के लिए इसमें प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन (PFI) सिस्टम लगाया गया है. वहीं, इंजन को 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिससे शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में आरामदायक सफर का एक्सपीरिएंस मिलता है.

 

Tags: Hero HF Deluxe Flex Fuel LaunchedHero HF Deluxe Flex Fuel On road PriceHero HF Deluxe Flex Fuel Price
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