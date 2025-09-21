₹10000 में घर उठा लाएं एक लीटर में 70 KM चलने वाली ये बाइक! डिजाइन भी एकदम झक्कास

Hero HF Deluxe EMI Plans: भारत में कार और बाइक खरीदने वालों की बड़ी संख्या लोन पर निर्भर करती है. EMI पर गाड़ी खरीदने से एकमुश्त पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद और अच्छी माइलेज वाली बाइक की तलाश कर रहे हैं, तो Hero HF Deluxe आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यह बाइक शानदार डिजाइन, दमदार माइलेज और आसान EMI विकल्प के कारण डेली यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है.

कीमत और इंजन की खासियत

Hero HF Deluxe की कीमत 60,738 रुपये से 72,008 रुपये (एक्स-शोरूम) तक है. इस बाइक में 97.2 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 8.02 पीएस की पावर और 8.05 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है. बड़ी सीट, ड्रम ब्रेक्स, आकर्षक कलर ऑप्शंस और किक व सेल्फ स्टार्ट जैसे फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं. माइलेज की बात करें तो यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में करीब 70 किलोमीटर तक चल सकती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है.

Hero HF Deluxe All Black लोन और EMI

इस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत लगभग 71,434 रुपये है. अगर आप 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको करीब 61,434 रुपये का लोन लेना होगा. तीन साल की अवधि और 10% ब्याज दर पर इस वेरिएंट की EMI लगभग 1,966 रुपये बनती है. कुल मिलाकर आपको 9,339 रुपये ब्याज देना पड़ेगा.

Hero HF Deluxe Kick वेरिएंट लोन और EMI

इस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत लगभग 76,000 रुपये है. 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद आपको 66,000 रुपये का लोन लेना होगा. तीन साल की अवधि और 10% ब्याज दर पर इसकी मासिक किस्त लगभग 2,112 रुपये होगी. इस दौरान कुल ब्याज करीब 10,000 रुपये तक जाएगा.

क्यों खरीदें Hero HF Deluxe?

कम कीमत, शानदार माइलेज और आसान EMI विकल्प इसे मिडिल क्लास फैमिली और स्टूडेंट्स के लिए एकदम सही चुनाव बनाते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना ऑफिस या कॉलेज के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं, यह काफी किफायती और भरोसेमंद विकल्प है.