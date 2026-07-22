Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त

Hero Bike Price Cut: अगर आप कम बजट में शानदार और भरोसेमंद के साथ-साथ ज्यादा माइलेज वाली बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो हम आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर खोज कर लगाए हैं. Hero MotoCorp ने अपनी लोकप्रिय HF Deluxe Canvas Black ने अपनी कीमतें घटा दी हैं. अब ये बाइक पहले से भी कम पैसों में उपलब्ध होने वाली है. जिससे ग्राहक कम बजट में अच्छी बाइक खरीद सकते हैं.

केवल चार राज्यों के लिए खानदार ऑफर

बता दें कि, ये ऑफर पूरे देश में लागू नहीं है. बल्कि केवल चार राज्यों में ही लोग इस शानदार ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं. एक तरफ जहां दूसरी कंपनियां लगातार प्राइज में बढ़ोतरी कर रही है. वहीं Hero का यह कदम ग्राहकों के लिए राहत की खबर है.

सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं बाइक

Hero ने HF Deluxe Canvas Black वेरिएंट की कीमतें काफी कम कर दी हैं. इसकी कीमत ₹67,634 से घटाकर ₹59,999 कर दी है. जिससे सीधा ग्राहकों को ₹7,635 का फायदा मिलने वाला है.

शानदार फीचर्स भी मौजूद

97.2 cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन

7.8 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क

ट्यूबुलर डबल क्रेडल फ्रेम

टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स

डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर्स

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Hero HF Deluxe की सेल्स पर पड़ा जबरदस्त असर

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में HF Deluxe शामिल है. लेकिन पिछले कुछ समय में इसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही थी. मार्च में केवल 85,088 यूनिट्स बिकीं, वहीं जून और मई में बिक्री में कमी देखी गई. अब कीमत कम होने के बाद इसकी सेल्स पर काफी असर पढ़ सकता है.

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