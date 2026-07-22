Home > टेक - ऑटो > Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त

Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त

Hero Bike Price Cut: Hero MotoCorp ने HF Deluxe Canvas Black बाइक की कीमत ₹7,635 घटा दी है. अब यह ₹59,999 में मिलेगी. यह ऑफर फिलहाल चार राज्यों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

By: Preeti Rajput | Published: July 22, 2026 2:54:44 PM IST

सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक
सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक


Hero Bike Price Cut: अगर आप कम बजट में शानदार और भरोसेमंद के साथ-साथ ज्यादा माइलेज वाली बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो हम आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर खोज कर लगाए हैं. Hero MotoCorp ने अपनी लोकप्रिय HF Deluxe Canvas Black ने अपनी कीमतें घटा दी हैं. अब ये बाइक पहले से भी कम पैसों में उपलब्ध होने वाली है. जिससे ग्राहक कम बजट में अच्छी बाइक खरीद सकते हैं. 

केवल चार राज्यों के लिए खानदार ऑफर 

बता दें कि, ये ऑफर पूरे देश में लागू नहीं है. बल्कि केवल चार राज्यों में ही लोग इस शानदार ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं. एक तरफ जहां दूसरी कंपनियां लगातार प्राइज में बढ़ोतरी कर रही है. वहीं Hero का यह कदम ग्राहकों के लिए राहत की खबर है. 

You Might Be Interested In

सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं बाइक 

Hero ने HF Deluxe Canvas Black वेरिएंट की कीमतें काफी कम कर दी हैं. इसकी कीमत ₹67,634 से घटाकर ₹59,999 कर दी है. जिससे सीधा ग्राहकों को ₹7,635 का फायदा मिलने वाला है. 

शानदार फीचर्स भी मौजूद 

  • 97.2 cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन 
  • 7.8 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क 
  •  ट्यूबुलर डबल क्रेडल फ्रेम
  • टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स
  • डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर्स 

ये भी पढ़ें: Samsung Foldable Phones: कल लॉन्च होंगे Samsung के धांसू Foldable Phones! लॉन्च से पहले ही लीक हुई कीमतें, जानें कितना पड़ेगा खर्च

Hero HF Deluxe की सेल्स पर पड़ा जबरदस्त असर 

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में HF Deluxe शामिल है. लेकिन पिछले कुछ समय में इसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही थी. मार्च में केवल 85,088 यूनिट्स बिकीं, वहीं जून और मई में बिक्री में कमी देखी गई. अब कीमत कम होने के बाद इसकी सेल्स पर काफी असर पढ़ सकता है. 

ये भी पढ़ें: गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन बेहद खास, मां मातंगी और मां कमला की पूजा से मिल सकता है विशेष आशीर्वाद; जानिए नवमी का धार्मिक महत्व

Tags: Hero Bike Pricehero hf deluxeHero HF Deluxe Canvas BlackHero HF Deluxe Price Cut
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026
Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त
Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त
Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त
Hero Bike Price Cut: सिर्फ ₹59,999 में घर लाएं Hero की धांसू बाइक, ग्राहकों की लगी लाइन; फीचर्स भी हैं जबरदस्त