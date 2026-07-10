Rainy Season Car Tips: कार के अंदर घुस गया बारिश का पानी? घबराकर न करें ये गलतियां, इन तरीकों से साफ करें गाड़ी

Rainy Season Car Tips: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं वाहन चालकों के लिए कई नई चुनौतियां भी लेकर आता है. तेज बारिश, जलभराव और अक्सर नमी वाली जगह पर पानी भर जाता है. आजकल की मूसलाधार बारिश में दिल्ली-गुरुग्राम और नोएडा आदि में जलभराव की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है. ऐसी स्थिति में कई बार कार के अंदर पानी घुस जाता है, जिससे कार की बैटरी या इंजन भी खराब हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में पानी को निकालते हुए कई बार लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं.

इससे कार का इंटीरियर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कुछ मामलों में सीटों को भी नुकसान पहुंच सकता है. अगर समय रहते आप कार के अंदर घुसे पानी से ठीक तरह से निकालें तो ऐसे में कार में होने वाले बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है.

कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?

कार में अगर बारिश का पानी भर जाए तो ऐसी स्थिति में आपको कार को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसे में अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. इससे कई बार इंजन के सिलेंडर तक भी पानी पहुंच जाता है. कई बार लोग इस स्थिति में गर्म हवा या हेयर ड्रायर के जरिए पानी को सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में कार के लेदर के पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में आपको गीले मैट को कार के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खुद खोलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए.

कार से पानी कैसे निकालें?

कार से सुरक्षित तरीके से पानी निकालने के लिए आपको इग्निशन ऑन नहीं करना चाहिए. ऐसे में मैनुअल चाबी से दरवाजा खोलना चाहिए ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करने से बचें. बोनट खोलकर बैटरी के टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए. पानी निकालने के लिए आपको कार को ड्राइव करके सर्विस सेंटर तक नहीं लेकर जानी चाहिए. अगर कार में पानी घुस चुका है तो ऐसे में गियरबॉक्स ऑयल और ब्रेक फ्लूइड प्रभावित हो सकते हैं. आपको कार से पानी को तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए. ऐसे में सीट और फ्लोर मैट निकालकर सुखाएं साथ ही सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें.