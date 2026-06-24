GTA Pre order Confirmed: GTA 6 की कीमतों का हुआ ऑफिशियल खुलासा, लेकिन गेमर्स को लगा बड़ा झटका!

महीनों से चल रहे अफवाहों और कयासों के दौर पर विराम लगाते हुए आखिरकार रॉकस्टार गेम्स (Rockstar Games) ने ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6’ (GTA 6) के Standard और Ultimate एडिशंस की कीमतों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि गेम के प्री-ऑर्डर 25 जून की आधी रात से लाइव हो जाएंगे.

Standard और Ultimate एडिशन की कीमत

रॉकस्टार के मुताबिक, GTA 6 के Standard एडिशन की कीमत $79.99 (लगभग 6,600 रुपये) तय की गई है. वहीं, जो गेमर्स एक्स्ट्रा कंटेंट का मजा लेना चाहते हैं, वे Ultimate एडिशन को $99.99 (लगभग 8,300 रुपये) में खरीद सकते हैं. इस महंगे वर्जन के साथ गेमर्स को कई स्पेशल बोनस मिलेंगे, जिनमें प्रीमियम गाड़ियां (vehicles), एक्सक्लूसिव हथियार, स्पेशल कपड़े और गेम के अंदर मिलने वाला अन्य खास कंटेंट शामिल है.

पारंपरिक कीमतों से महंगा होगा गेम

कीमतों के इस खुलासे के साथ ही पिछले काफी समय से हो रहे लीक और दावों पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है. पिछले एक साल से गेमिंग वर्ल्ड में इस बात को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई थी कि क्या रॉकस्टार इस गेम की कीमत को पारंपरिक $70 के आंकड़े से ऊपर ले जाएगा? अब यह साफ हो चुका है कि इसका स्टैंडर्ड एडिशन भी मार्केट में मौजूद ज्यादातर मौजूदा AAA गेम्स से महंगा होने वाला है.

डिजिटल प्री-ऑर्डर और प्री-लोडिंग की तारीखें

डिजिटल कॉपी खरीदने वाले गेमर्स के लिए भी रॉकस्टार ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। जो भी खिलाड़ी GTA 6 की डिजिटल कॉपी प्री-ऑर्डर करेंगे, वे 12 नवंबर 2026 से गेम को प्री-लोड (डाउनलोड) कर सकेंगे। इसका मतलब है कि गेमर्स के पास लॉन्चिंग से पहले गेम को पूरी तरह डाउनलोड कर रेडी रखने के लिए पूरा एक हफ्ता होगा. यह गेम 19 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने जा रहा है.

फिजिकल कॉपी में नहीं मिलेगी डिस्क

दिलचस्प बात यह है कि रॉकस्टार ने पुष्टि की है कि GTA 6 की फिजिकल कॉपियां भी 12 नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएंगी. हालांकि, इस बार फिजिकल बॉक्स के साथ कोई गेम डिस्क (CD) नहीं मिलेगी. इसके बजाय, बॉक्स के अंदर एक डाउनलोड कोड दिया जाएगा, जिसे गेमर्स अपने-अपने प्लेटफॉर्म (क्लाउड या कंसोल) पर रिडीम करके गेम डाउनलोड कर सकेंगे.