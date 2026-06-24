GTA 6 Pre-Order Benefits Explained: 20 नवंबर से पहले ऑर्डर करने वालों की लगेगी लॉटरी! मिलेंगे ये 4 बड़े फायदे; नोट कर लें कीमत

GTA 6 Pre-Order Benefits Explained: अगर आप भी ‘GTA 6’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. GTA 6 की प्री-ऑर्डर बुकिंग आधिकारिक तौर पर 25 जून 2026 से शुरू हो रही है. गेम के स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत $79.99 (लगभग 6,600 रुपये) और अल्टीमेट एडिशन की कीमत $99.99 (लगभग 8,300 रुपये) रखी गई है. अगर आप 20 नवंबर से पहले इस गेम को प्री-ऑर्डर करते हैं, तो आपको Vintage Vice City Pack बिल्कुल फ्री मिलेगा. गेम की डिजिटल प्री-लोडिंग 12 नवंबर से शुरू हो जाएगी, जबकि गेम पूरी तरह से 19 नवंबर 2026 को लाइव होगा.

आइए समझते हैं कि प्री-ऑर्डर करने पर आपको क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं:

1. प्री-लोड और लॉन्च डे का पूरा प्लान

चूंकि GTA गेम्स का साइज बहुत बड़ा होता है और इन्हें डाउनलोड करने में काफी समय लगता है, इसलिए कंपनी ने कंसोल और स्टोरेज को पहले से तैयार रखने के लिए खास इंतजाम किया है:

चाहे आपने डिजिटल गेम बुक किया हो या फिजिकल कॉपी, आप 12 नवंबर से ही गेम को डाउनलोड करके अपने कंसोल में रख सकते हैं. इससे आपको पूरा एक हफ्ता मिलेगा ताकि जैसे ही गेम लाइव हो, आप बिना किसी देरी के तुरंत खेलना शुरू कर सकें.

गेम आधिकारिक तौर पर 19 नवंबर को आधी रात से शुरू हो जाएग. इस बार किसी को भी अर्ली एक्सेस नहीं मिलेगी, यानी दुनिया भर के सभी गेमर्स एक साथ एक ही दिन इस सफर की शुरुआत करेंगे.

इस बार फिजिकल एडिशन के बॉक्स में कोई डिस्क (CD) नहीं मिलेगी, बल्कि एक डाउनलोड कोड होगा. यह कोड भी आपको 12 नवंबर को ही मिल जाएगा ताकि आप समय रहते गेम प्री-लोड कर सकें.

2. एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड: ‘Vintage Vice City Pack’

अगर आप स्टैंडर्ड या अल्टीमेट में से कोई भी एडिशन 20 नवंबर से पहले प्री-ऑर्डर करते हैं, तो आपको यादों के सफर पर ले जाने वाला एक थ्रोबैक बोनस पैक मिलेगा. इसमें शामिल हैं:

The ’55 Vapid Stanier: ओशन बीच के पास शोर कोर्ट पर्सनल गैराज में खड़ी एक क्लासिक सेडान कार. इस गैराज में आपको एक पर्सनल वेपन लॉकर और चोरी का माल छुपाने के लिए एक ड्रॉप-ऑफ बिन भी मिलेगा.

शानदार रेट्रो आउटफिट्स: गेम के मुख्य किरदारों, जेसन और लूसिया के लिए 1980 के दशक के स्टाइल वाले हेयरस्टाइल्स और विंटेज पेस्टल लिनन कपड़े.

वेपन पैटर्न्स: GTA के आइकॉनिक किरदार टॉमी वर्सेटी से इंस्पायर्ड खास वेपन पैटर्न्स.

3. अल्टीमेट एडिशन के खास फायदे

जहां एक तरफ बेसिक प्री-ऑर्डर में आपको सिर्फ कॉस्मेटिक्स और डाउनलोड की सुविधा मिल रही है, वहीं $99.99 वाला Ultimate Edition आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देगा.

अल्टीमेट एडिशन लेने पर आपको गेम के अंदर एक पर्सनल ऑटो रिपेयर शॉप, टैटू पार्लर्स और सैलून्स मिलेंगे. इसके अलावा प्रीमियम गाड़ियों, हथियारों और कपड़ों का एक बड़ा कलेक्शन भी मिलेगा, जो जेसन और लूसिया की कहानी से जुड़ा होगा. जैसे-जैसे आप गेम के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, ये नए आइटम्स और पर्क्स अनलॉक होते जाएंगे.

4. एक महीने का GTA+ सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री

अगर आप प्लेस्टेशन स्टोर (PlayStation Store) या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर (Microsoft Store) से गेम का डिजिटल वर्जन प्री-ऑर्डर करते हैं, तो आपको एक महीने के लिए GTA+ का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा.

इसमें क्या मिलेगा? इसे एक्टिवेट करते ही आपके GTA ऑनलाइन अकाउंट में $500,000 की इन-गेम कैश करेंसी आ जाएगी. साथ ही, आपको GTA+ गेम्स लाइब्रेरी (जिसमें रॉकस्टार के कई क्लासिक गेम्स शामिल हैं) का एक्सेस मिलेगा और गाड़ियों व कपड़ों पर भारी डिस्काउंट भी दिया जाएगा.

आप इस गेम को PS5 पर खेलने वाले हैं या Xbox Series X|S पर? और क्या आप यह जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके लिए अल्टीमेट एडिशन पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना फायदे का सौदा होगा या नहीं?