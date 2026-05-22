Grand i10 NIOS VIBE vs Hyundai i20: कौन सी कार रहेगी परफेक्ट हैचबैक? पावर में क्या है अंतर

Hyundai Grand i10 NIOS VIBE vs Hyundai i20: आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV या मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर ग्रामीण इलाकों के उबड़-खाबड़ रास्तों तक में कॉम्पैक्ट एसयूवी आसानी से निकल जाती है. एसयूवी कार थोड़ी ज्यादा महंगी होती है, जिसके चलते कुछ लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट में जाना पसंद करते हैं. अगर आप एक किफायती और बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Hyundai Grand i10 NIOS VIBE और Hyundai i20 आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है.

परफॉर्मेंस, फीचर्स, बजट में फिट बैठने के साथ ही यह दोनों कारें लुक्स में भी काफी शानदार दिखाई देती हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

कौन सी कार में क्या हैं फीचर्स?

Grand i10 NIOS VIBE में आपको Android Auto & Apple CarPlay के अलावा रियर वेंट के साथ-साथ ऑटोमेटिक ऐसी वेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं. इस कार में आपको रियर व्यू मिरर के साथ ही साथ TPMS और ABS का विकल्प देखने के लिए मिलता है. दूसरी ओर देखें तो Hyundai i20 में आपको ABS और EBD का भी ऑप्शन मिलता है. इस कार में 26.03 सेंटीमीटर का HD टचस्क्रीन भी मिलता है. इसके अलावा LED और ऐप्पल कारप्ले भी मिलता है. फीचर्स की तुलना में दोनों ही किफायती हैं.

किसमें मिलती है ज्यादा पावर?

Grand i10 NIOS VIBE में आपको 1.2-litre Kappa पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5 स्पीड मैन्युअल AMT ट्रांसमिशन्स के साथ देखने के लिए मिल सकता है. दूसरी तरफ Hyundai i20 में आपको 1.2L लीटर का दमदार इंजन मिलता है साथ ही साथ 83 से लेकर 88 PS की पावर भी देखने के लिए मिलते हैं. हालांकि, पावर के मामले में दोनों ही कारें इसलिए एक जैसी हैं क्योंक, जदोनों दोनों में ही सेम इंजन मिलता है.