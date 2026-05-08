गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद काम की हैं ये सरकारी योजनाएं, आर्थिक मदद मिलने के साथ होगी सुरक्षित डिलीवरी

Government Schemes For Pregnant Women: प्रेग्नेंसी महिलाओं के जीवन का एक खूबसूरत सफर होता है. हालांकि, यह 9 महीने तक का यह सफर काफी संघर्षभरा होता है. इस दौरान महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलाव देखने के लिए मिलते हैं. प्रेग्नेंसी में डिलीवरी के समय पर काफी पैसे भी लगते हैं. हालांकि, राज्य और केंद्र दोनों सरकारें अक्सर ऐसी स्कीमें चलाती रहती हैं, जिनसे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके. खासकर ग्रामीण इलाकों के साथ ही कम आय वाले लोगों को डिलीवरी का खर्च उठाने में ज्यादा समस्या होती है.

कई बार महिलाएं सही जानकारी नहीं होने के चलते भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं. इसलिए आपको इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए. चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में.

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो ऐसे में आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के बारे में पता होना बेहद जरूरी है. यह योजना खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को एक आर्थिक सहायता देती है, जोकि किस्तों में मिलती है. इस योजना के तहत आपको प्रेग्नेंसी के दौरान 5000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है. आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी pmmvy.wcd.gov.in पर जाकर ले सकते हैं.

2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) आपके लिए काफी बेहतर हो सकती है. इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में कई तरह की सुविधाएं फ्री में मिल सकती हैं. योजना के तहत आपको नॉर्मल डिलीवरी, सी-सेक्शन के साथ ही साथ प्रेग्नेंसी में होने वाली जांच का सारा खर्च सरकार द्वारा दी जाती हैं. इसके अलावा दवाइयां और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी सुविधाओं के साथ-साथ इलाज के लिए आने-जाने वाले के लिए ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्च भी सरकार द्वारा दिया जाता है.

3. आयुष्मान भारत PM-JAY

आयुष्मान भारत PM-JAY काफी अच्छी योजना है, जो महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाता है. इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर प्रेग्नेंसी में होने वाले किसी भी जोखिम का पूरा खर्च उठाती है. अगर आप C-section डिलीवरी करा रही हैं तो ऐसे में भी आपको पूरा खर्च दिया जाता है.

4. आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना

आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफी अच्छी है. इस योजना के तहत बच्चों को पोषण देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं. केवल इतना ही नहीं बल्कि, योजना के तहत 1500 रुपये की आर्थिक मदद भी की जाती है ताकि बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके.