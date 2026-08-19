RTO के चक्कर होंगे कम! इन गाड़ियों की उम्र 5 साल बढ़ाने की तैयारी, सरकार के नए प्लान से मिलेगा बड़ा फायदा

Commercial Vehicle Age: केंद्र सरकार ने नेशनल परमिट सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के साथ ही साथ देश में क्लीन-फ्यूल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV), हाइड्रोजन ईंधन के साथ ही साथ CNG से चलने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए बड़ी राहत का प्रस्ताव रखा है. दरअसल, इसमें राष्ट्रीय परमिट सिस्टम के तहत चलने वाले इन वाहनों की तय उम्र सीमा को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.

यह बदलाव देखा जाए तो डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल को बढ़ाने के साथ ही साथ नेशनल परमिट की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए किया जा रह रहा है. इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है. सुझावों पर विचार करने के बाद आखिरी नियम गजट में प्रकाशित किए जाएंगे.

EV, हाइड्रोजन के साथ CNG गाड़ियों की उम्र 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ सीएनजी और हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए प्रस्ताव रखा गया है. मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (CMVR), 1989 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है. नियम 88 के तहत बैटरी से चलने वाले, हाइड्रोजन से चलने वाले के साथ ही सीएनजी फ्यूल पर चलने वाले वाहनों की उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. अगर ये प्रस्ताव आखिरी रूप से मंजूर हो जाता है तो मौजूदा 12 साल और 15 साल की सीमाएं बढ़कर 17 साल और 20 साल हो सकती हैं.

सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है उम्र सीमा?

ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब सरकार कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में साफ ईंधन वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रही है. EV, हाइड्रोजन और CNG वाहनों को प्रदूषण कम करने वाले विकल्पों के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में इन वाहनों की उम्र सीमा बढ़ने से ऑपरेटरों को अपने वाहनों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है. हालांकि, फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव है. जब तक अंतिम नियम गजट में प्रकाशित नहीं होते, तब तक मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा.

राष्ट्रीय परमिट की प्रक्रिया भी बनेगी काफी आसान