Home > टेक - ऑटो > अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप

अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप

Google Mosquito Project: गूगल कैलिफ़ोर्निया और फ्लोरिडा में बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को कम करने के लिए 3.2 करोड़ विशेष मच्छर छोड़ने की योजना बना रहा है. इस प्रोजेक्ट पर दो साल तक निगरानी होगी.

By: Preeti Rajput | Published: June 1, 2026 10:25:06 AM IST

3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार
3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार


Google Mosquito Project: मच्छरों पर काबू पाना बेहद मुश्किल है. इनसे फैसले वाली बीमारियां बेहद खतरनाक साबित होती है. इसी पर नियंत्रण पाने के लिए गुगल ने एक अनोखे प्रयोग किया है. कंपनी ने अमेरिकी के फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया को चुना है. जहां अगले आने वाले दो साल के दौरान एक प्रयोगशाला के भीतर 3.2 तैयार किए गए मच्छरों को छोड़ने के लिए आग्रह किया है. इस योजना का उद्देश्य मच्छरों और उनसे होने वाली बीमारियों पर रोक लगाना है. 

दरअसल, यह वैज्ञानिक परियोजना गुगल और डिबग के तहत चलाई जा रही है. इस योजना की शुरूआत साल 2014 में हुई थी. जिसके तहत मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के कम करने और रोकने के लिए नई तकनीक का विकास किया जाए. 

You Might Be Interested In

किस तरह काम करेगी ये परियोजना?

गूगल की वैज्ञानिक टीम नर मच्छरों को एक खास बैक्टीरिया (Wolbachia pipientis) से संक्रमित करेगी. फिर इन मच्छरों को बाहर छोड़ा जाएगा. जब ये नर मच्छर मादा मच्छरों से मिलेंगे, तो उनके अंडे सही तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे और फूटने से पहले ही खत्म हो जाएंगे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा बार-बार होने से मच्छरों की संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो जाएगी.

UP BEd Entrance Exam 2026 Today: यूपी बीएड की परीक्षा आज, एग्जाम में शामिल होने से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें

क्या बीमारियों पर लगेगी रोक? 

विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो मच्छरों से फैलनी वाली बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है. गुगल की डिबग टीम ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि वह शोधकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर मच्छरों से निपटने की कोशिश कर रही है. ताकी लोग सुरक्षित रहे और स्वस्थ जीवन जी सकें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुगल ने दिसंबर साल 2025 में अमेरिका के अधिकारियों के पास Experimental Use Permit के लिए आवेदन भी किया था. 

School Girls Menstrual Leave: केरल में छात्राओं को हर महीने मिलेगी पीरियड लीव, महिलाओं के लिए भी आई बड़ी खुशखबरी

Tags: google mosquito releasewolbachia mosquitoes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप
अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप
अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप
अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप