अब होगा महायुद्ध! 3.2 करोड़ मच्छरों की फौज तैयार; गुगल का स्मार्ट प्लान सुन चौक जाएंगे आप

Google Mosquito Project: मच्छरों पर काबू पाना बेहद मुश्किल है. इनसे फैसले वाली बीमारियां बेहद खतरनाक साबित होती है. इसी पर नियंत्रण पाने के लिए गुगल ने एक अनोखे प्रयोग किया है. कंपनी ने अमेरिकी के फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया को चुना है. जहां अगले आने वाले दो साल के दौरान एक प्रयोगशाला के भीतर 3.2 तैयार किए गए मच्छरों को छोड़ने के लिए आग्रह किया है. इस योजना का उद्देश्य मच्छरों और उनसे होने वाली बीमारियों पर रोक लगाना है.

दरअसल, यह वैज्ञानिक परियोजना गुगल और डिबग के तहत चलाई जा रही है. इस योजना की शुरूआत साल 2014 में हुई थी. जिसके तहत मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के कम करने और रोकने के लिए नई तकनीक का विकास किया जाए.

किस तरह काम करेगी ये परियोजना?

गूगल की वैज्ञानिक टीम नर मच्छरों को एक खास बैक्टीरिया (Wolbachia pipientis) से संक्रमित करेगी. फिर इन मच्छरों को बाहर छोड़ा जाएगा. जब ये नर मच्छर मादा मच्छरों से मिलेंगे, तो उनके अंडे सही तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे और फूटने से पहले ही खत्म हो जाएंगे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा बार-बार होने से मच्छरों की संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो जाएगी.

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क्या बीमारियों पर लगेगी रोक?

विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो मच्छरों से फैलनी वाली बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है. गुगल की डिबग टीम ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि वह शोधकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर मच्छरों से निपटने की कोशिश कर रही है. ताकी लोग सुरक्षित रहे और स्वस्थ जीवन जी सकें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुगल ने दिसंबर साल 2025 में अमेरिका के अधिकारियों के पास Experimental Use Permit के लिए आवेदन भी किया था.

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