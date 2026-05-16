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Google Storage Policy: गूगल की स्टोरेज पॉलिसी में बड़ा बदलाव, अब नए अकाउंट पर मिलेगा सिर्फ 5GB फ्री स्टोरेज

अब इंटरनेट पर Google की स्टोरेज पॉलिसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नए Google अकाउंट्स को पहले की तरह 15GB नहीं बल्कि सिर्फ 5GB फ्री स्टोरेज मिलेगा.

By: Kunal Mishra | Published: May 16, 2026 6:50:17 PM IST

Google Storage Policy: गूगल की स्टोरेज पॉलिसी में बड़ा बदलाव, अब नए अकाउंट पर मिलेगा सिर्फ 5GB फ्री स्टोरेज


Google Storage Policy: गूगल दशकों से लोगों को अपनी बेहतरीन पॉलिसी दे रहा है. Google अपने यूजर्स को 15GB फ्री क्लाउड स्टोरेज का काफी लंबे समय से दे रहा है. अब गूगल ने नए यूजर्स के लिए अपनी फ्री क्लाउड स्टोरेज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नया गूगल अकाउंट बनाने पर डिफॉल्ट रूप से सिर्फ 5GB फ्री स्टोरेज मिलेगा. अब 15 जीबी की जगह आपको केवल 5 जीबी ही स्टोरेज मिलेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो Reddit पर सामने आए कुछ स्क्रीनशॉट्स में देखा गया है कि Google एक नई पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसमें नए यूजर्स को 15 की जगह पर केवल 5GB फ्री स्टोरेज दिया जा रहा है.

अब इंटरनेट पर Google की स्टोरेज पॉलिसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नए Google अकाउंट्स को पहले की तरह 15GB नहीं बल्कि सिर्फ 5GB फ्री स्टोरेज मिलेगा.

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कैसे काम करेगी गूगल की पॉलिसी? 

गूगल की पॉलिसी में अब कुछ बदलाव करने की बात कही जा रही है. अब गूगल की पॉलिसी कुछ इस तरह काम करेगी कि अगर आप आप गूगल में नया अकाउंट बनाते हैं तो स्क्रीन पर लिखा होगा कि आपका अकाउंट 5GB फ्री स्टोरेज के साथ आता है. अगर आपको अब 15 जीबी डेटा फ्री में चाहिए तो ऐसे में अपने मोबाइल नंबर को अकाउंट से लिंक करना होगा. हालांकि, गूगल ने यह बदलाव बैकएंड पर मार्च 2026 में ही कर दिया था, लेकिन दिखना अब चालू हुआ है. Google का कहना है कि वह एक व्यक्ति-एक स्टोरेज नियम लागू करना चाहता है. दरअसल, इससे फर्जी अकाउंट पर थोड़ा लगाम लग सकेगा. 

कैसे मिलेगा 15GB फ्री स्टोरेज? 

अगर अब आपको 15GB फ्री स्टोरेज चाहिए तो ऐसे में अब आपको अगर आप अपना फोन नंबर जोड़ना होगा ऐर बिना किसी खर्च के 15GB स्टोरेज मिल सकता है. यह स्टोरेज Google Photos, Drive और Gmail के लिए इस्तेमाल होगा. हालांकि, अब पॉलिसी में पहले की तुलना में बदलाव किए गए हैं. हालांकि, लंबे समय बाद अब गूगल ने अपनी इस पॉलिसी में बदलाव किया है. 

Tags: Google Storage Policy
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