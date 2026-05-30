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Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A54 5G: कौन से फोन में मिलते हैं बेस्ट फीचर्स? कैमरा के मामले में क्या रहेगा सही

अगर आप कोई अच्छा और किफायती स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आप Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A54 5G में से किसी एक स्मार्टफोन को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में कुछ बड़े अंतरों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 30, 2026 8:59:50 PM IST

Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A54 5G: कौन से फोन में मिलते हैं बेस्ट फीचर्स? कैमरा के मामले में क्या रहेगा सही


Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A54 5G: आज के समय में स्मार्टफोन केवल कॉलिंग और मैसेजिंग का जरिया ही नहीं रह गया है बल्कि, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पढ़ाई करना का भी साधन बन चुका है. ऐसा जरूरी नहीं कि आप केवल नया और लेटेस्ट स्मार्टफोन ही लें. जबकि, कुछ पुराने फोन्स में भी आपको किफायती फीचर्स और ऑप्शन्स मिल सकते हैं. कम बजट में आप बेहतर और अच्छा फोन ले सकते हैं. ऐसा करके आप आसानी से पैसे बचा सकते हैं और एक बेहतर डील क्रेक कर सकते हैं.

अगर आप कोई अच्छा और किफायती स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आप Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A54 5G में से किसी एक स्मार्टफोन को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में कुछ बड़े अंतरों के बारे में. 

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फीचर्स में क्या रहेगा बेस्ट?

फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतरीन माने जाते हैं. Pixel 8a में आपको 6.1 की 120Hz Actua OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसमें कई एडवांस AI फंक्शन्स भी दिए जाते हैं. इसमें आपको Tensor G3 chip और 18W की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है. वही, दूसरी तरफ Samsung Galaxy A54 5G में आपको 6.4 इंच की 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले मिलती है. इसके साथ ही साथ इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,000 यूनिट्स भी मिलती है. 

कैमरा में कौन है जबरदस्त?

कैमरा के मामले में भी दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतर माने जाते हैं. Samsung Galaxy A54 5G में आपको 50MP का मेन सेंसर, जिसमें OIS मिल जाता है. इसके अलावा 12MP अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 32MP का सेल्फी यानि फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 5MP मकरो लेंस भी मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Pixel 8a में आपको Pixel 8a में आपको 64MP का रियर यानि मेन कैमरा मिलता है, जिसकी जूम क्वालिटी काफी बेहतर मानी जाती है. वहीं, इसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया जाता है.

Tags: Google Pixel 8a
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