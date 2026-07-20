Google Pixel 11a को लेकर बड़ा खुलासा! लॉन्च से पहले लीक हुई ऐसी जानकारियां, फैंस रह जाएंगे हैरान

Google Pixel 11a: Google का आने वाला Pixel 11a एक नई लीक में सामने आया है, जिसमें लॉन्च से पहले ही इसके कई खास स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है. उम्मीद है कि इस किफायती A सीरीज स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.3 इंच की डिस्प्ले, Google का अगली पीढ़ी का Tensor G6 प्रोसेसर और 4,870mAh की बैटरी होगी. लीक में फोन के कैमरे और कलर ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दी गई है, हालांकि Google ने अभी तक इनमें से किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Tensor G6 चिप और ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले की जानकारी

MediaTek का मॉडेम कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकता है

हार्डवेयर में होने वाले सबसे बड़े संभावित बदलावों में से एक है Samsung के Exynos मॉडेम से MediaTek के M90 मॉडेम पर स्विच करना. उम्मीद है कि नया मॉडेम पुराने Pixel डिवाइस की तुलना में बेहतर नेटवर्क परफॉर्मेंस, बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर थर्मल एफिशिएंसी देगा. रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि यही मॉडेम बाकी Pixel 11 लाइनअप को भी पावर दे सकता है.

कैमरा और फेस अनलॉक में अपग्रेड की उम्मीद

रिपोर्ट्स के मुताबिक Pixel 11a में एक नया फ्रंट-फेसिंग कैमरा सेंसर होगा, जिससे सेल्फी की क्वालिटी और वीडियो कॉलिंग का परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है. हालांकि रियर कैमरा सेटअप के बारे में अभी कोई साफ जानकारी नहीं है लेकिन उम्मीद है कि Google इमेज प्रोसेसिंग के लिए अपनी कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी क्षमताओं पर ही निर्भर रहेगा. लीक से यह भी पता चलता है कि Pixel 11 सीरीज में एक अपग्रेडेड फेस अनलॉक सिस्टम होगा जो कम रोशनी में भी तेज, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद परफॉर्मेंस देगा.

RAM, बैटरी और कलर ऑप्शन के बारे में जानकारी सामने आई है