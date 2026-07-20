Google Pixel 11a को लेकर बड़ा खुलासा! लॉन्च से पहले लीक हुई ऐसी जानकारियां, फैंस रह जाएंगे हैरान

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Google Pixel 11a: Google का आने वाला Pixel 11a एक नई लीक में सामने आया है, जिसमें लॉन्च से पहले ही इसके कई खास स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है. उम्मीद है कि इस किफायती A सीरीज स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.3 इंच की डिस्प्ले, Google का अगली पीढ़ी का Tensor G6 प्रोसेसर और 4,870mAh की बैटरी होगी. लीक में फोन के कैमरे और कलर ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दी गई है, हालांकि Google ने अभी तक इनमें से किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
Tensor G6 चिप और ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले की जानकारी
एक नई लीक से पता चलता है कि Google के आने वाले Pixel 11a (जिसका इंटरनल कोडनेम Formosan है) में Tensor G6 चिपसेट और Titan M3 सिक्योरिटी चिप हो सकती है जिनके बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. उम्मीद है कि इस स्मार्टफोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले होगा जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रिज़ॉल्यूशन 1,080 x 2,424 पिक्सल होगा. अगर यह लीक सही साबित होती है तो इसका पैनल 2,250 निट्स तक की HDR ब्राइटनेस और 3,350 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे सकता है जिससे यह पिछले Pixel A सीरीज मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा ब्राइट होगा.
Pixel 11a focuses on performance (Tensor G6, faster modem), Titan M3 Chip, 256 GB UFS 3.1 Storage and camera upgrades, while keeping design and display largely the same. It’s positioned as a mid-range flagship with efficiency improvements but a slightly smaller battery. pic.twitter.com/aca6mC6kAM
— Pixel UI by Google (@pixeluibygoogle) July 20, 2026
MediaTek का मॉडेम कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकता है
हार्डवेयर में होने वाले सबसे बड़े संभावित बदलावों में से एक है Samsung के Exynos मॉडेम से MediaTek के M90 मॉडेम पर स्विच करना. उम्मीद है कि नया मॉडेम पुराने Pixel डिवाइस की तुलना में बेहतर नेटवर्क परफॉर्मेंस, बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर थर्मल एफिशिएंसी देगा. रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि यही मॉडेम बाकी Pixel 11 लाइनअप को भी पावर दे सकता है.
कैमरा और फेस अनलॉक में अपग्रेड की उम्मीद
रिपोर्ट्स के मुताबिक Pixel 11a में एक नया फ्रंट-फेसिंग कैमरा सेंसर होगा, जिससे सेल्फी की क्वालिटी और वीडियो कॉलिंग का परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है. हालांकि रियर कैमरा सेटअप के बारे में अभी कोई साफ जानकारी नहीं है लेकिन उम्मीद है कि Google इमेज प्रोसेसिंग के लिए अपनी कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी क्षमताओं पर ही निर्भर रहेगा. लीक से यह भी पता चलता है कि Pixel 11 सीरीज में एक अपग्रेडेड फेस अनलॉक सिस्टम होगा जो कम रोशनी में भी तेज, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद परफॉर्मेंस देगा.
RAM, बैटरी और कलर ऑप्शन के बारे में जानकारी सामने आई है
लीक के अनुसार Pixel 11a में 8GB RAM और 4,870mAh की बैटरी हो सकती है. उम्मीद है कि यह फोन चार रंगों में लॉन्च होगा ऑब्सीडियन (काला), ऑलिव (हरा), फ्रॉस्ट (बैंगनी) और फॉग (सिल्वर). जहां फ्लैगशिप Pixel 11 सीरीज के अगस्त 2026 के आसपास लॉन्च होने की चर्चा है, वहीं ज्यादा किफायती Pixel 11a के बाद में आने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मार्च 2027 के आसपास लॉन्च हो सकता है. Google ने अभी तक इनमें से किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.