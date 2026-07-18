Google Pixel 11a को लेकर बड़ा अपडेट! लॉन्च से पहले सामने आई अहम जानकारी, जानें कब हो सकती है एंट्री

Google Pixel 11a: रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘Formosan’ कोडनेम जो पहले Pixel 11a से जुड़ा था Google के फोन ऐप के बीटा वर्शन में देखा गया है. इससे पता चलता है कि Google के अगले बजट-फ्रेंडली Pixel स्मार्टफोन का डेवलपमेंट शायद शुरू हो चुका है.

हो सकता है कि Google ने Pixel 11a पर काम करना शुरू कर दिया हो क्योंकि कंपनी के Phone ऐप के बीटा वर्शन में इस स्मार्टफोन का इंटरनल कोडनेम देखा गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जानकारी Phone by Google‌ के वर्शन 230.0.946661649-publicbeta-pixel में मिली है. यह उन कई कोडनेम के साथ दिखाई दी जो पहले उन डिवाइस से जुड़े थे जिनके फ्लैगशिप Pixel 11 सीरीज का हिस्सा होने की उम्मीद है. Google ने Pixel 11a की घोषणा नहीं की है और न ही इसके इंटरनल नाम, स्पेसिफिकेशन्स या लॉन्च शेड्यूल की पुष्टि की है.

Google ऐप में Pixel 11a का कोडनेम दिखा

रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐप के बीटा वर्शन की जांच के दौरान पांच कोडनेम मिले: Cubs, Grizzly, Kodiak, Yogi और Formosan.

पिछली रिपोर्ट्स में Cubs को Pixel 11 से, Grizzly को Pixel 11 Pro से, Kodiak को Pixel 11 Pro XL से और Yogi को Pixel 11 Pro Fold से जोड़ा गया था. Formosan कोडनेम को अलग से Pixel 11a से जोड़ा गया है.

इनके नाम भालू से जुड़ी थीम पर रखे गए हैं. ‘फॉर्मोसन’ का मतलब शायद ताइवान में पाए जाने वाले ‘फॉर्मोसन ब्लैक बियर’ से है.

Google ऐप में इसका दिखना इस बात का एक और संकेत है कि Pixel 11a पर काम चल रहा है. हालांकि इंटरनल कोडनेम इस बात की गारंटी नहीं देता है कि प्रोडक्ट बाजार में उसी नाम से लॉन्च होगा.

Pixel 11a के स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आए हैं

ऐप के भीतर की जानकारी Pixel 11a के लिए नियोजित किसी भी हार्डवेयर विनिर्देश या सॉफ़्टवेयर सुविधाओं का खुलासा नहीं करती है.

Google इस हैंडसेट को Pixel 11 सीरीज के सस्ते विकल्प के तौर पर पेश कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी पिछली A-सीरीज के स्मार्टफोन के साथ किया था.

अगर कंपनी अपने हालिया रिलीज शेड्यूल को फ़ॉलो करती है तो Pixel 11a मार्च 2027 के आस-पास आ सकता है. Pixel 10a को मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था, हालांकि Google ने इसके अगले वर्शन के लिए ऐसी ही टाइमलाइन की पुष्टि नहीं की है.

Pixel 11 सीरीज के अगस्त में आने की उम्मीद है

उम्मीद है कि Google 12 अगस्त को Made by Google इवेंट में अपनी फ्लैगशिप Pixel 11 सीरीज को पेश करेगा.