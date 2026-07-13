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Pixel 11 Pro Fold का फर्स्ट लुक लीक, कैमरा डिजाइन में बड़ा बदलाव; जानिए कितनी हो सकती है कीमत

Google Pixel 11 Pro Color Leaks: Google Pixel 11 Pro Fold लॉन्च से पहले नए लीक में इसका Pine कलर, बदला हुआ कैमरा डिजाइन, Tensor G6 प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले, 4,658mAh बैटरी और संभावित कीमत की जानकारी सामने आई है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 13, 2026 5:16:38 PM IST

Pixel 11 Pro Fold का फर्स्ट लुक लीक, कैमरा डिजाइन में बड़ा बदलाव; जानिए कितनी हो सकती है कीमत


Google Pixel 11 Pro Color Leaks: गूगल अगले महीने अपने मचअवेटेड Made by Google इवेंट का आयोजन करने जा रहा है, जहां कंपनी Pixel 11 सीरीज के साथ कई नए प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है. ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही Pixel 11 Pro Fold को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं. ताजा लीक में इस फोल्डेबल स्मार्टफोन के डिजाइन, डिस्प्ले, प्रोसेसर और कैमरा से जुड़े कई अहम बदलावों का खुलासा हुआ है.

 नए Pine कलर में दिखा Pixel 11 Pro Fold

Telegram पर Mystic Leaks द्वारा शेयर किए गए नए रेंडर में Pixel 11 Pro Fold को Pine कलर ऑप्शन में देखा गया है. लीक के मुताबिक, फोन में पिछले मॉडल की तरह आयताकार कैमरा मॉड्यूल बरकरार रह सकता है, जिसमें दो पिल-शेप कटआउट दिए जाएंगे.

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हालांकि, इस बार कैमरा मॉड्यूल में LED फ्लैश की पोजिशन बदली हुई दिखाई दे रही है. पहले जहां Pixel 10 Pro Fold में फ्लैश कैमरा कटआउट के बाहर दाईं ओर मौजूद था, वहीं नए मॉडल में इसे ऊपर वाले पिल-शेप कटआउट के अंदर बाईं ओर शिफ्ट किया गया है.

 पहले से ज्यादा हल्का और पतला हो सकता है फोन

पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि Pixel 11 Pro Fold का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिम और हल्का होगा. यदि ये जानकारी सही साबित होती है, तो यूजर्स को बेहतर पोर्टेबिलिटी और ज्यादा आरामदायक फोल्डेबल एक्सपीरियंस मिल सकता है.

 संभावित स्पेसिफिकेशंस

लीक्स के अनुसार, Pixel 11 Pro Fold में Google का नया Tensor G6 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है. ये स्मार्टफोन 12GB और 16GB RAM विकल्पों में लॉन्च हो सकता है.

फोन के इनर डिस्प्ले में 2076×2160 पिक्सल रिजॉल्यूशन वाला OLED पैनल मिलने की संभावना है, जो 1Hz से 120Hz तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. HDR मोड में इसकी ब्राइटनेस 2,050 निट्स और पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक पहुंच सकती है.

वहीं, बाहरी डिस्प्ले 1080×2342 पिक्सल OLED पैनल के साथ आ सकता है, जिसमें 60Hz से 120Hz तक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा. इस स्क्रीन की HDR ब्राइटनेस 2,450 निट्स और पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक बताई जा रही है.

 बैटरी और कैमरे में भी हो सकते हैं बदलाव

लीक के मुताबिक, Pixel 11 Pro Fold में 4,658mAh की बैटरी दी जा सकती है. इसके अलावा, फोन में नया प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलने की उम्मीद है, हालांकि कैमरे की पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि Google इस बार थर्मामीटर सेंसर को हटाकर कैमरा मॉड्यूल में एक छोटा RGB LED सिस्टम दे सकता है. इसका कॉन्सेप्ट Nothing के Glyph इंटरफेस जैसा बताया जा रहा है.

 Pixel 11 सीरीज की संभावित कीमत

एक अन्य लीक के अनुसार, Pixel 11 सीरीज की कीमत पिछले मॉडल के मुकाबले बढ़ सकती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि Pixel 11 के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 999 यूरो हो सकती है. वहीं, Pixel 11 Pro की शुरुआती कीमत 1,199 यूरो रहने की संभावना जताई गई है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक कीमत और स्पेसिफिकेशंस को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

 

Tags: Google Pixel 11 ProGoogle Pixel 11 Pro Color Leaks
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