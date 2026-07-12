भारत में कब आएगा Google Pixel 11 Pro Fold ? जानिए कितनी हो सकती है कीमत और क्या होंगे बड़े AI फीचर्स

Google Pixel 11 Pro Fold Launch: फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और अब Google भी अपने नए फ्लैगशिप डिवाइस Pixel 11 Pro Fold के साथ बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. कंपनी 12 अगस्त को आयोजित होने वाले Made by Google इवेंट में इस स्मार्टफोन को Pixel 11 सीरीज के अन्य मॉडल्स के साथ पेश कर सकती है। हालांकि Google ने अभी तक फोन की ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स इसकी संभावित कीमत, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी से जुड़ी अहम जानकारियां सामने ला चुकी हैं.

Google Pixel 11 Pro Fold लॉन्च डेट (Google Pixel 11 Pro Fold Launch Date)

Google ने पुष्टि कर दी है कि उसका वार्षिक Made by Google इवेंट 12 अगस्त 2026 को आयोजित होगा. इस इवेंट में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL के साथ Pixel 11 Pro Fold भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इस बार कंपनी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ नए AI फीचर्स और Android इकोसिस्टम से जुड़े कई बड़े अपडेट भी पेश करेगी. ऐसे में ये डिवाइस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है.

भारत में संभावित कीमत (Google Pixel 11 Pro Fold Price)

Google ने अभी तक Pixel 11 Pro Fold की कीमत का खुलासा नहीं किया है. हालांकि लीक्स के अनुसार, इसके 16GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में लगभग 1,74,999 रुपये से 1,89,999 रुपये के बीच हो सकती है.

यदि ये कीमत सही साबित होती है, तो ये स्मार्टफोन Samsung, Vivo और OnePlus के प्रीमियम फोल्डेबल फोनों को सीधी टक्कर देगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगे कंपोनेंट्स और मेमोरी की बढ़ती लागत इसकी कीमत बढ़ने की बड़ी वजह हो सकती है.

डिस्प्ले और प्रोसेसर (Google Pixel 11 Pro Fold Display Processor)

लीक्स के अनुसार Pixel 11 Pro Fold में बड़ा फोल्डेबल OLED डिस्प्ले और बाहरी इस्तेमाल के लिए अलग कवर स्क्रीन मिल सकती है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन में 8.5 इंच का LTPO OLED इनर डिस्प्ले और 6.5 इंच का OLED कवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. दोनों स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और करीब 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आ सकती हैं, जिससे तेज धूप में भी बेहतर विजिबिलिटी मिलने की उम्मीद है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें Google का नया Tensor G6 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जिसे 2nm प्रोसेस पर तैयार किए जाने की चर्चा है. ये चिपसेट AI परफॉर्मेंस, बेहतर बैटरी एफिशिएंसी और ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग को और मजबूत बना सकता है. इसके अलावा फोन के Android 17 के साथ आने की संभावना भी जताई जा रही है.

संभावित कैमरा फीचर्स (Google Pixel 11 Pro Fold Camera)

फोटोग्राफी के मामले में भी Pixel 11 Pro Fold काफी दमदार हो सकता है. लीक्स के मुताबिक इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो Optical Image Stabilisation (OIS) सपोर्ट करेगा. इसके साथ 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम मिलने की उम्मीद है.

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के बाहरी और अंदरूनी दोनों डिस्प्ले पर 10.5MP फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है, जिससे फोल्ड या अनफोल्ड दोनों मोड में आसानी से तस्वीरें ली जा सकेंगी.

बैटरी और चार्जिंग (Google Pixel 11 Pro Fold Battery)

रिपोर्ट्स के अनुसार Pixel 11 Pro Fold में 4800mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम होगी. चार्जिंग के लिए इसमें 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 23W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. साथ ही Android 17 के जरिए बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं.

AI फीचर्स पर रहेगा खास फोकस

Google इस स्मार्टफोन में अपने AI एक्सपीरिंस को और बेहतर बना सकता है. Tensor G6 चिपसेट की मदद से एडवांस फोटो एडिटिंग, स्मार्ट वॉयस असिस्टेंट, लाइव ट्रांसलेशन और ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग जैसे कई एक्सक्लूसिव Pixel AI फीचर्स मिलने की संभावना है. इसके अलावा RAM, स्टोरेज, कलर ऑप्शन और अन्य सॉफ्टवेयर फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च इवेंट के दौरान सामने आ सकती है.