Home > टेक - ऑटो > Google Pixel 11 Pro Fold: भारत में कीमत से लेकर कैमरा और लॉन्च डेट तक, जानें इस धांसू फोन से क्या हैं उम्मीदें

Google Pixel 11 Pro Fold: भारत में कीमत से लेकर कैमरा और लॉन्च डेट तक, जानें इस धांसू फोन से क्या हैं उम्मीदें

Google Pixel 11 Pro Fold लॉन्च के लिए तैयार है! जानें भारत में इसकी संभावित कीमत, रिलीज डेट और धांसू फीचर्स की पूरी डिटेल. क्या सच में खाली होगी जेब?

By: Shivani Singh | Published: July 12, 2026 12:41:53 PM IST

Google Pixel 11 Pro Fold लॉन्च के लिए तैयार है! जानें भारत में इसकी संभावित कीमत, रिलीज डेट और धांसू फीचर्स की पूरी डिटेल. क्या सच में खाली होगी जेब?
Google Pixel 11 Pro Fold लॉन्च के लिए तैयार है! जानें भारत में इसकी संभावित कीमत, रिलीज डेट और धांसू फीचर्स की पूरी डिटेल. क्या सच में खाली होगी जेब?


गूगल पिक्सल लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है! कंपनी अपनी नई पिक्सल 11 सीरीज को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. अगस्त में होने वाले ‘Made By Google’ इवेंट में Pixel 11, Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL के साथ-साथ जिस फोन पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है Google Pixel 11 Pro Fold.

माना जा रहा है कि यह फोल्डेबल फोन फीचर्स के मामले में तो धमाका करेगा ही, लेकिन ग्लोबल मार्केट में मेमोरी (रैम/स्टोरेज) की बढ़ती कीमतों की वजह से इस बार आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. हालांकि लॉन्चिंग से पहले ही इस फोन से जुड़े कई लीक्स और कयास सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या कुछ खास मिलने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

भारत में संभावित कीमत और कब होगा लॉन्च?

गूगल ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि वह 12 अगस्त 2026 को अपना ‘Made By Google’ इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जहां इस फोन से पर्दा उठेगा. लीक्स की मानें तो Google Pixel 11 Pro Fold के 16GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की भारतीय बाजार में कीमत ₹1,74,999 से ₹1,89,999 के बीच हो सकती है.

नोट: फोन किन-किन कलर्स में आएगा, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है.

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए क्या है खास?

फोटोग्राफी के मामले में गूगल के फोन हमेशा से लाजवाब रहे हैं और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है:

  • प्राइमरी कैमरा: OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) सपोर्ट के साथ 50MP का मेन वाइड-एंगल लेंस.
  • अल्ट्रा-वाइड कैमरा: 48MP का लेंस, जिससे आप वाइड फ्रेम कैप्चर कर सकेंगे.
  • टेलीफोटो लेंस: 48MP का पेरिस्कोप शूटर, जो 5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ आएगा.
  • सेल्फी कैमरा: वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसके कवर डिस्प्ले और इनर (अंदर की) स्क्रीन, दोनों पर ही 10.5MP के कैमरे दिए जा सकते हैं.

कितनी दमदार होगी स्क्रीन और प्रोसेसर?

लीक्स के मुताबिक, इस फोन में दो कमाल की स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी:

  • इनर डिस्प्ले: अंदर की तरफ 6.5 इंच की OLED स्क्रीन मिल सकती है.
  • आउटर (कवर) डिस्प्ले: बाहर की तरफ 8.5 इंच की बड़ी LTPO OLED स्क्रीन दी जा सकती है.
  • दोनों ही स्क्रीन्स 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आ सकती हैं, यानी तेज धूप में भी स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

  • चिपसेट: बेहतर और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2nm प्रोसेस पर बना गूगल का लेटेस्ट Tensor G6 प्रोसेसर दिया जा सकता है.
  • OS: यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह डिवाइस आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा.

बैटरी और चार्जिंग

  • फोन को पावर देने के लिए इसमें 4800mAh की दमदार बैटरी मिल सकती है.
  • इसके साथ ही यह 30W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 23W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आरारोट?

July 11, 2026

कीवी खाने के 6 फायदे जान आप भी रह जाएंगे...

July 11, 2026
Google Pixel 11 Pro Fold: भारत में कीमत से लेकर कैमरा और लॉन्च डेट तक, जानें इस धांसू फोन से क्या हैं उम्मीदें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Google Pixel 11 Pro Fold: भारत में कीमत से लेकर कैमरा और लॉन्च डेट तक, जानें इस धांसू फोन से क्या हैं उम्मीदें
Google Pixel 11 Pro Fold: भारत में कीमत से लेकर कैमरा और लॉन्च डेट तक, जानें इस धांसू फोन से क्या हैं उम्मीदें
Google Pixel 11 Pro Fold: भारत में कीमत से लेकर कैमरा और लॉन्च डेट तक, जानें इस धांसू फोन से क्या हैं उम्मीदें
Google Pixel 11 Pro Fold: भारत में कीमत से लेकर कैमरा और लॉन्च डेट तक, जानें इस धांसू फोन से क्या हैं उम्मीदें