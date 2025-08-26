Home > टेक - ऑटो > Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!

Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!

Google New Update For Android Users : गूगल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया अपडेट लेकर आया है. उस अफडेट में क्या है और वो कब से लागू होगा, ये सभी बातें जाननें के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 26, 2025 13:28:05 IST

Google Update For Android Users
Google Update For Android Users

Google New Update For Android Users : अक्सर गगूल कुछ न कुछ अपडेट लेकर आता रहता है और अब एक बार फिर गूगल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है. अभी तक ऐसा होता था कि एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते थे और इस प्रोसेस को हम साइड डाउनलोडिंग कहते हैं. लेकिन अब आने वाले कुछ समय में आप ये सब नहीं कर पाएंगे. गूगल अगले साल तक इस पर कई नए नियम लाने के बारे में सोच रहा है.

 क्या होने वाले है बदलाव? हर 

गूगल के मुताबिक अब एंड्रॉयड यूजर्स वहीं ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे जो एक सर्टिफाइड डेवलेपर्स द्वारा बनाए गए होंगे, हर ऐप को डाउनलोड करना मुश्किल होगा. अब तक बस प्ले स्टोर पर बस उन लोगों का ही वेरिफिकेशन जरूरी था जो लोग वेरिफाई करते थे ,लेकिन अब थर्ड पार्टी ऐप को बनाने वाले डेवलपर्स को भी वेरिफाई कराना होगा. इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए गूगल एक नया Android Developer Console ला रहा है, जिसमें हर किसी को अपना वेरिफिकेशन करना होगा.

कब और कहा होंगे ये नियम लागू?

TV9 की रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर 2025 में गूगल अपनी टेस्टिंग शुरु करेगा और फिर 2026 के मार्च के महीने में सभी को Android Developer Console मिल जाएगा. इसके बाज सितंबर के महीने में 
ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में ये नियम लागू होगा और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027 तक ये ग्लोबली लागू कर दिया जाएगा.

बदलाव करने का क्या है कारण?

गूगल की माने तो, साइल लोड ऐप से स्कैम का काफी खतरा होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी हैकर्स या स्कैमर्स का ऐप बैन हो गया है तो वो उसी को नए नाम से लॉन्च कर देते हैं. ऐसा करने से गूगल को डेवलपर्स की असली पहचान मिलेगी और फर्जी डेवलपर्स को आसानी से पकड़ पाएंगे. गूगल का मानना है कि 2023 में प्ले स्टोर पर वेरिफिकेशन लागू करने के बाद चोरी के मामले कम सुनने को मिले हैं.

गूगल के इस कदम के बाद आप बस उन ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे जिनके डेवलपर्स ने गूगल पर वेरिफिकेशन कर रखा होगा. अगर कोई भी ऐप ऐसा है जो वेरिफाइड डेवलपर का नहीं है तो वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा. ये रूल कस्टम ROMs या चीन जैसे देशों के कुछ गैजेट्स पर नहीं लागू होगा.

 Epic Games केस से जुड़ा है मामला

कुछ समय पहले Epic Games और Google केस में गूगल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट का कहना है कि गूगल को थड़् पार्टी के ऐप को भी प्ले स्टोर पर आने का मौका देना होगा. इस बड़े आदेश के बाद गूगल को ऐप डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा कंट्रोल रखने के लिए ये नया नियम लाना पड़ रहा है.

 

Tags: android users new updategoogle updatehindi newstech news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!
Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!
Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!
Android यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव : Google ने अनवेरिफाइड ऐप्स की इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला..!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?