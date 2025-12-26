Home > टेक - ऑटो > Gmail यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट: अब आप अपना ईमेल पता बदल सकते हैं, जानिए सबकुछ..!

Gmail यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट: अब आप अपना ईमेल पता बदल सकते हैं, जानिए सबकुछ..!

Google Gmail New Feature: Gmail अब धीरे-धीरे यूजर्स को अपना ईमेल पता बदलने की सुविधा देगा. साल में केवल एक बार और कुल तीन बार बदलाव संभव है. यूजर्स को फिशिंग हमलों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 26, 2025 5:31:13 PM IST

gmail
gmail


Google Gmail New Feature: कुछ समय से Gmail यूजर्स को अपने ईमेल पते में बदलाव करने का इंतजार था. जबकि ProtonMail और Outlook जैसी सर्विसेज पहले से ही ये सुविधा देती हैं, Google ने कभी इस ऑप्शन को Gmail में पेश नहीं किया था. अब ऐसा लगता है कि ये जल्द ही बदलने वाला है.

लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ सुरक्षा खतरे भी जुड़ सकते हैं. यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं.

Gmail पता बदलने की सुविधा

Google Pixel Hub Telegram ग्रुप में जानकारी मिली कि Google ने एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि Gmail पता बदलने का ऑप्शन धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आप अपने Google अकाउंट का ईमेल पता बदल सकते हैं, बशर्ते कि वो Gmail का पता हो. नया पता चुनते समय ध्यान दें कि ये भी Gmail के अंत में समाप्त होना चाहिए.

जरूरी बातें:

एक साल में आप केवल एक बार अपना Gmail पता बदल सकते हैं.
किसी भी अकाउंट के लिए कुल तीन बार बदलाव की अनुमति है.
पुराना Gmail पता भी काम करता रहेगा और दोनों पुराने और नए पते पर ईमेल मिलती रहेगी.

हैकर्स का खतरा

हालांकि ये बदलाव यूजर्स के लिए अच्छी खबर लग सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी हैं. साइबर अपराधी डर, शंका और भ्रम का फायदा उठाने में माहिर होते हैं.

क्योंकि Gmail पता आपके Google अकाउंट और सभी Google सेवाओं में लॉगिन के लिए भी उपयोग होता है. अगर कोई आपको लिंक भेजकर कहे कि आप अपना Gmail पता बदल सकते हैं, तो ये फिशिंग हमला हो सकता है. इसका मकसद आपका लॉगिन विवरण चुराना और आपके अकाउंट पर कब्जा करना होता है.

