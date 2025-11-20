Google ने जारी किया इमरजेंसी Chrome अपडेट! अभी अपडेट नहीं किया तो खतरे में आपका डेटा

Google ने हाल ही में Chrome ब्राउजर के लिए एक तुरंत और बेहद जरूरी सुरक्षा अपडेट जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि यह अपडेट दुनिया भर के 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि ब्राउजर में एक खतरनाक कमी का फायदा हैकर्स उठाना शुरू कर चुके हैं. यह अपडेट Windows, macOS और Linux तीनों के लिए जारी हो चुका है और Google का कहना है कि हर यूजर को इसे बिना देरी इंस्टॉल करना चाहिए.

क्या है यह खतरनाक Zero-Day कमी?

Google ने जिस सुरक्षा खामी की पहचान की है, उसे Zero-Day Vulnerability कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि यह कमी पहले से ही असली दुनिया में हैकर्स द्वारा एक्सप्लॉइट की जा रही है. इस बग का नंबर CVE-2025-13223 रखा गया है और यह Chrome के V8 JavaScript Engine में पाया गया है. यह खामी “type confusion” नाम की गलती से पैदा होती है. इसका मतलब है कि ब्राउजर मेमोरी को ठीक से संभाल नहीं पाता और अगर कोई हैकर इसके लिए खास तरह का वेबपेज तैयार कर दे, तो वह आपके सिस्टम में अनचाहा या खतरनाक कोड डाल सकता है, या फिर आपका Chrome अचानक क्रैश हो सकता है.

Google फिलहाल पूरी जानकारी क्यों नहीं बता रहा?

Google ने अभी इस बग के बारे में पूरी तकनीकी जानकारी साझा नहीं की है. कंपनी कहती है कि जैसे ही ज्यादातर यूजर्स अपडेट इंस्टॉल कर लेंगे, तब इस कमजोरी के बारे में अधिक विवरण बताए जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अभी सारी जानकारी सामने आ गई तो हैकर्स ऐसे सिस्टम्स को निशाना बना सकते हैं जिन्होंने अपडेट नहीं किया है. इसलिए Google फिलहाल सिर्फ यही कह रहा है- “तुरंत अपडेट करें और ब्राउजर रीस्टार्ट करें.”

कौन-कौन से यूजर खतरे में हैं?

Chrome का स्थिर (Stable) वर्जन इस्तेमाल करने वाले तमाम यूजर्स तब तक खतरे में रहते हैं जब तक वे नया अपडेट इंस्टॉल नहीं कर लेते. इसके अलावा, वे ब्राउजर जो Chromium पर आधारित हैं- जैसे Microsoft Edge, Brave, Opera आदि- उनमें भी यही खतरा मौजूद है, जब तक उनके डेवलपर्स नया अपडेट नहीं भेजते. भारत में Chrome बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है- ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, साइबर कैफ़े, और व्यक्तिगत मोबाइल–सब जगह. इसलिए यह चेतावनी यहां के यूजर्स के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

कैसे काम करेगा नया सुरक्षा अपडेट?

यह अपडेट Chrome के अंदर मौजूद कमजोर हिस्से को पैच कर देता है. लेकिन यह तभी लागू होता है जब यूजर अपना ब्राउजर रीस्टार्ट कर दे. इसलिए Google ने कहा है कि सिर्फ अपडेट करना काफी नहीं है- ब्राउजर बंद करके दोबारा खोलना ही असली सुरक्षा देता है.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित: आसान स्टेप्स (कहानी की तरह समझें)

जैसे ही आप Chrome खोलते हैं, सबसे पहले मेन्यू में जाकर “Help → About Google Chrome” पर जाएं. वहां ब्राउजर खुद ही अपडेट डाउनलोड कर लेगा. अपडेट होने के बाद ब्राउजर को बंद करके फिर से चालू करें. यही प्रक्रिया आपके सिस्टम में सुरक्षा सक्षम करती है. अगर आप Microsoft Edge, Brave, Opera जैसे ब्राउजर प्रयोग करते हैं, तो वहां भी अपडेट चेक करना जरूरी है क्योंकि वे भी इसी Chromium इंजन पर चलते हैं.

इस दौरान जब तक अपडेट इंस्टॉल न हो जाए, आपको अनजान वेबसाइट्स से दूर रहना चाहिए, अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, और अपने फोन या कंप्यूटर के एंटीवायरस को अपडेटेड रखना चाहिए. अगर अपडेट से पहले Chrome अजीब तरह से काम कर रहा हो तो उसे रीस्टार्ट करें और ब्राउजिंग डेटा भी साफ कर दें. इसके बाद पूरे डिवाइस को एक बार रीबूट कर देना और भी सुरक्षित रहता है.