नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक
Home > टेक - ऑटो > नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक

नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक

इन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर आप बन सकते हैं AI ट्रेंड (Ai Trends) का हिस्सा. चाहे गरबा लुक (Garba Look) हो या फिर दोस्तों के साथ यादगार पलों को विंटेज लुक (Vintage Look) में बदलना. Google Gemini AI का ऐसे करें इस्तेमाल.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 28, 2025 2:12:24 PM IST

Google Gemini AI Trends
Google Gemini AI Trends

Google Gemini AI Trends: आपमें से ऐसे कई लोग होंगे जो अपनी नौकरी या किसी कारणवश अपने दोस्तों के साथ गरबा खेलने नहीं जा पाए होंगे. लेकिन, अब घबराने की नहीं है कोई बात. साड़ी ट्रेंड की सफलता के बाद अब नवरात्रि के शुभ अवसर पर लोग रेट्रो-स्टाइल गरबा लुक (Retro-Style Garba Look) वाली तस्वीरें बनाने में जुटे हुए हैं. इतना ही नहीं, कैजुअल तस्वीरों को प्रोफेशनल हेडशॉट (Professional Headshots) में बदलना और विंटेज पोलरॉइड फोटोबूथ स्ट्रिप्स (Vintage Polaroid Photobooth Strips) बनाना भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिग में चल रहा है. तो आइए जानते हैं कैसे बना सकते हैं रेट्रो-स्टाइल गरबा लुक और प्रोफेशनल हेडशॉट.

जेमिनी AI के लोकप्रिय फोटो ट्रेंड्स और प्रॉम्प्ट्स

1. रेट्रो गरबा लुक (नवरात्रि स्पेशल):

यह नया ट्रेंड यूजर्स को 90 के दशक की फिल्मों जैसा लुक देता है, जिसमें जीवंत पारंपरिक परिधान और गरबा नृत्य की गति कैद होती है

गरबा लुक के लिए प्रॉम्प्ट:

इस प्रॉम्प्ट में आपको <character> की जगह ‘Indian woman’ या ‘Indian man’ लिखना है, और <chaniya choli> की जगह ‘kurta and kediya’ (पुरुषों के लिए) या ‘chaniya choli’ (महिलाओं के लिए) लिखना है. [Marigold flower] की जगह आप अपनी पसंद का कोई और फूल या रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

2. प्रोफेशनल हेडशॉट (CV और LinkedIn के लिए)

लोग अपनी सामान्य तस्वीरों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफेशनल हेडशॉट में बदल रहे हैं, जिन्हें वे अपने सीवी (CV) या लिंक्डइन (LinkedIn) प्रोफाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं. 

प्रोफेशनल हेडशॉट के लिए प्रॉम्प्ट:

आकस्मिक संदर्भ छवि (Random Reference Image) को एक पेशेवर हेडशॉट (Professional Headshot) में बदलें. विषय को एक परिष्कृत गहरे रंग (Sophisticated Dark Colors) का ब्लेज़र और एक हल्की शर्ट पहने होना चाहिए. इसके साथ एक साफ़, धुंधली, तटस्थ पृष्ठभूमि (Neutral Background) के साथ एक उथली डेप्थ ऑफ़ फ़ील्ड (Shallow Depth of Field) का इस्तेमाल करें. चेहरे को उभारने के लिए स्टूडियो लाइटिंग का प्रयोग करें, जिससे एक शार्प, कॉर्पोरेट और पॉलिश्ड लुक मिल सके. 

3. विंटेज पोलरॉइड स्ट्रिप्स

दोस्तों के साथ यादगार पलों को विंटेज (Vintage) लुक देने के लिए यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. 

विंटेज पोलरॉइड स्ट्रिप्स के लिए प्रॉम्प्ट:

एक विंटेज पोलरॉइड फोटो बूथ स्ट्रिप बनाएं जिसमें दो दोस्त मस्ती भरे पोज़ देते हुए दिखाई दें. तस्वीरों में पुराने पोलरॉइड फिल्म की खासियत, फीके रंग और सफ़ेद बॉर्डर होने चाहिए, बैगराउंड साधारण होनी चाहिए, बिल्कुल 90 के दशक के क्लासिक फोटो बूथ जैसी. 

आप इन सिंपल प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके जेमिनी AI पर पेस्ट कर सकते हैं और अपनी फोटो को नया और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं. 

Tags: Google Gemini AIProfessional HeadshotsRetro Style Garba LookTech-Auto NewsVintage Polaroid Photobooth Strips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक
नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक
नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक
नवरात्रि में नहीं खेल पाए गरबा, घबराने की नहीं कोई बात, (Gemini AI) से ऐसे बनाएं गरबा लुक