Google के न्यूयॉर्क ऑफिस में खटमलों का आतंक! डर के मारे घर भागे कर्मचारी, कंपनी बोली- खुजली हो रही है तो…

Google के Chelsea कैम्पस, न्यूयॉर्क सिटी में कर्मचारियों को पिछले सप्ताहांत एक अप्रिय खबर मिली. रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें ऑफिस में बिस्तर के कीड़ों (bed bugs) की संभावना बताई गई थी. ईमेल में बताया गया कि एक्सटर्मिनेटर्स (पेस्ट कंट्रोल टीम) और एक स्निफर डॉग ने ऑफिस में कीड़ों के प्रमाण पाए. कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि जब तक इलाज पूरा न हो जाए, तब तक ऑफिस न आएं.

कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश

सोमवार सुबह तक, कर्मचारियों को ऑफिस लौटने की अनुमति मिल गई, लेकिन Google ने अतिरिक्त सावधानियां बरतने का फैसला किया. अन्य न्यूयॉर्क ऑफिस, जैसे कि Hudson Square कैम्पस, में भी जांच और निरीक्षण जारी हैं. कंपनी ने कर्मचारियों से कहा कि यदि उन्हें किसी भी तरह के बिस्तर के कीड़ों से जुड़ी लक्षण महसूस हों, तो वे रिपोर्ट करें. साथ ही, यदि किसी ने ऑफिस में कीड़े देखें, तो फैसिलिटीज टीम को तुरंत सूचित करें.

घर पर कीड़े पाए जाने पर कदम

कर्मचारियों को सलाह दी गई कि यदि उन्हें घर पर बिस्तर के कीड़े मिलें, तो वे पेशेवर एक्सटर्मिनेटर्स से तुरंत संपर्क करें. कुछ सूत्रों का कहना है कि न्यूयॉर्क ऑफिस में रखे बड़े सॉफ्ट टॉयज़ या स्टफ्ड एनिमल्स इस समस्या में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है. Google ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की.

इतिहास दोहराया

यह पहली बार नहीं है जब Google के न्यूयॉर्क ऑफिस में बिस्तर के कीड़े पाए गए हों. 2010 में, कंपनी के 9th Avenue ऑफिस में भी शहर में व्यापक कीड़ों के प्रकोप के दौरान ऐसा ही मामला सामने आया था.

कीड़ों का असर

हालांकि बिस्तर के कीड़े बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये काफी परेशानी और व्यवधान पैदा कर सकते हैं. यहां तक कि टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां, जैसे Google, भी इन जिद्दी कीड़ों से सुरक्षित नहीं हैं. कर्मचारियों को थोड़े समय के लिए ऑफिस से दूर रहना पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब Google को केवल अपने सॉफ्टवेयर में मौजूद बग्स ही पसंद हैं.

सबक और सावधानी

न्यूयॉर्क के लिए और Google कर्मचारियों के लिए यह याद दिलाने वाली घटना है कि बिस्तर के कीड़े कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वह दुनिया की सबसे हाई-टेक कंपनी का ऑफिस ही क्यों न हो. यह घटना हमें ऑफिस सुरक्षा, साफ-सफाई और समय पर पेस्ट कंट्रोल की अहमियत याद दिलाती है.