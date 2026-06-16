28 साल पुरानी कहानी का है कनेक्शन; ऑफिशियल कंपनी बनने से पहले ही कर दिया गया था लांच, जानें क्यों बनाया गया था Google का पहला Doodle

Google Doodle Story: अगर आपने आज Google का होमपेज खोला है, तो आपने शायद फुटबॉल प्लेयर्स वाला एक खास Doodle देखा होगा. पहली नज़र में, यह सिर्फ़ लोगो में बदलाव जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है. Google ने यह खास Doodle FIFA वर्ल्ड कप 2026 को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया है. यह टूर्नामेंट 12 जून को शुरू हुआ था और 19 जुलाई, 2026 तक चलेगा, जिसमें 48 टीमें कुल 104 मैच खेलेंगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Google Doodle की शुरुआत कैसे हुई और यह इतना खास क्यों है? आइए जानते हैं.

आज का Google Doodle सिर्फ सजावट के लिए नहीं है. यह एक तरह का लाइव स्पोर्ट्स हब भी है. जैसे ही कोई यूज़र Doodle पर क्लिक करता है, उसे टूर्नामेंट के बारे में ज़रूरी जानकारी मिलती है.

सिंपल डिजाइन चुना

इस बार Google ने एक शानदार लेकिन सिंपल डिज़ाइन चुना है. Doodle में Google लोगो के ऊपर रंग-बिरंगे फुटबॉल प्लेयर्स को खेलते और दौड़ते हुए दिखाया गया है. पिंक, पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन कलर का इस्तेमाल इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है. हालांकि, स्पोर्ट्स से जुड़े Doodle बनाना Google के लिए कोई नई बात नहीं है. कंपनी पहले भी क्रिकेट, ओलंपिक और दूसरे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए खास Doodles रिलीज़ कर चुकी है.

1998 में शुरू होती है Google Doodle की कहानी

Google Doodle की कहानी 1998 में शुरू होती है. उस समय, Google के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन यूनाइटेड स्टेट्स में बर्निंग मैन फेस्टिवल में शामिल हुए थे. यूज़र्स को यह सिग्नल देने के लिए कि वे कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, उन्होंने Google लोगो में एक छोटा बर्निंग मैन सिंबल जोड़ा. इसे Google का पहला Doodle माना जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि यह Doodle Google के ऑफिशियल कंपनी बनने से पहले लॉन्च किया गया था. आज, Google की Doodle बनाने वालों की डेडिकेटेड टीम ने दुनिया भर के लोगों के लिए 5,000 से ज़्यादा Doodles बनाए हैं. पिछले कुछ सालों में, Google ने कई Doodles बनाए हैं जिन्हें बहुत पसंद किया गया है.

इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला पहला इंटरैक्टिव गेम

2010 में रिलीज हुआ Pac-Man Doodle इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला पहला इंटरैक्टिव गेम Doodle था. इसके अलावा, टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स के दौरान पेश किया गया डूडल चैंपियन आइलैंड गेम्स भी सबसे पॉपुलर इंटरैक्टिव डूडल में से एक है. क्रिकेट लवर्स के लिए, 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लॉन्च किया गया क्रिकेट डूडल भी बहुत पॉपुलर हुआ था, जिससे यूज़र्स ऑनलाइन क्रिकेट खेल सकते थे.

दुनिया भर में हर दिन अरबों लोग गूगल के होमपेज पर आते हैं. इसलिए, जब गूगल अपना लोगो बदलता है, तो उसका मकसद सिर्फ डिज़ाइन बदलना नहीं होता है. डूडल के ज़रिए गूगल किसी ज़रूरी घटना, ऐतिहासिक उपलब्धि, महान शख्सियत, त्योहार या ग्लोबल इवेंट का सम्मान करता है और उस पर ध्यान खींचता है.