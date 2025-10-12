AI आपकी नौकरी नहीं छीनेगा! Google Cloud CEO ने बताया असली सच, जानिए कैसे बदल जाएगी आपकी जिंदगी
Google Cloud के CEO Thomas Kurian का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. उनका कहना है कि AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा.

By: Renu chouhan | Published: October 12, 2025 2:31:37 PM IST

आज पूरी दुनिया में यह चर्चा है कि क्या Artificial Intelligence (AI) इंसानों की नौकरियां खत्म कर देगा? लेकिन Google Cloud के CEO Thomas Kurian का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. उनका कहना है कि AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा.

AI मददगार साथी, न कि रिप्लेसमेंट
Thomas Kurian ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग अक्सर डरते हैं कि AI आने से नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है. AI एक ऐसा टूल है जो आपकी efficiency और productivity बढ़ाता है. उदाहरण के लिए, Google Cloud का Customer Engagement Suite, जो AI की मदद से कस्टमर क्वेरीज़ का जवाब जल्दी देता है. 

जब यह फीचर लॉन्च हुआ तो लोगों ने सोचा कि इससे कस्टमर सर्विस एजेंट्स की नौकरियां खत्म हो जाएंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Kurian के मुताबिक, “हमारे किसी भी क्लाइंट ने किसी को निकाला नहीं.” बल्कि अब सर्विस एजेंट्स कठिन और ज़रूरी मामलों पर ध्यान दे पा रहे हैं, जबकि AI छोटे-छोटे रिपीट कामों को संभाल रहा है.

AI से बढ़ी प्रोडक्टिविटी – सुंदर पिचाई भी सहमत
Thomas Kurian के विचार Google के CEO Sundar Pichai से मिलते हैं. Pichai ने Lex Fridman Podcast में बताया कि AI की वजह से गूगल इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी करीब 10% बढ़ी है. उन्होंने कहा कि AI से अब कोडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव काम आसान हो गए हैं, जिससे लोग क्रिएटिव और इनोवेटिव कामों पर ध्यान दे सकते हैं. यानी, AI इंसानों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनके काम को आसान और असरदार बना रहा है.

Thomas Kurian की प्रेरक यात्रा
Thomas Kurian भारत से अमेरिका पहुंचे और वहां से अपनी मेहनत के दम पर टेक इंडस्ट्री में ऊंचाई हासिल की. उन्होंने दो दशक Oracle में बिताए और 2019 में Google Cloud के CEO बने. उनके नेतृत्व में Google Cloud आज सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिज़नेस सेक्शन में से एक है. दिलचस्प बात यह है कि उनके जुड़वां भाई George Kurian, NetApp कंपनी के CEO हैं — यानी दोनों भाई आज Silicon Valley के दिग्गज चेहरों में शामिल हैं.

AI नौकरी नहीं छीनता, उसे अपग्रेड करता है
Thomas Kurian का मानना है कि हमें AI को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाए.

