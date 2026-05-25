AI से बदल रही दुनिया…नौकरी को लेकर सुंदर पिचाई का बड़ा बयान; सुन युवा पीढ़ी की बढ़ सकती है टेंशन!

Sundar Pichai AI Jobs: सुंदर पिचाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर बढ़ती चिंताओं पर खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने माना कि छात्रों और युवाओं के बीच नौकरी को लेकर डर बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि AI तेजी से काम करने के तरीकों को बदल रहा है. हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पिचाई ने कहा कि तकनीक की तेज रफ्तार लोगों में असुरक्षा और चिंता पैदा कर सकती है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नई पीढ़ी इन चुनौतियों का सामना करने और भविष्य को बेहतर बनाने में सक्षम है.

पॉडकास्ट में उठे छात्रों के विरोध के सवाल

पिचाई हाल ही में ‘Hard Fork’ पॉडकास्ट में शामिल हुए थे. इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में छात्र AI को लेकर विरोध करें तो वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे. यह सवाल इसलिए भी अहम था क्योंकि हाल के समय में AI को लेकर कई बड़े टेक और बिजनेस नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा है. पिचाई ने इस पर शांत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें युवाओं पर भरोसा है.

उनके अनुसार लोग AI को लेकर इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इतनी तेजी से होने वाले बदलावों को समझना आसान नहीं होता. खासतौर पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के बीच यह डर ज्यादा दिखाई दे रहा है.

नौकरी के बाजार पर दिख रहा असर

रिपोर्ट्स के मुताबिक पिचाई ने माना कि AI का असर अब नौकरी के बाजार में साफ नजर आने लगा है. कई कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी और कामकाज में बदलाव के पीछे AI तकनीक को वजह बता रही हैं. इससे युवाओं के बीच भविष्य को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल सकता है. हालांकि पिचाई का मानना है कि हर नई तकनीक शुरुआत में डर पैदा करती है, लेकिन बाद में वही तकनीक नए अवसर और बेहतर जीवन स्तर भी लेकर आती है.

नई पीढ़ी पर जताया भरोसा

पिचाई ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तेजी से बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालने की क्षमता रखती है. उनके मुताबिक AI सिर्फ चुनौतियां ही नहीं बल्कि नए अवसर भी पैदा करेगा. युवाओं को नई स्किल्स सीखने और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट रखने की जरूरत होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में यही युवा AI के विकास को आगे बढ़ाएंगे और उसके संभावित नकारात्मक प्रभावों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाएंगे.

टेक इंडस्ट्री की कमी भी मानी

Google के CEO ने यह भी स्वीकार किया कि टेक इंडस्ट्री अब तक आम लोगों को AI के फायदे सही तरीके से समझाने में सफल नहीं रही है. उन्होंने कहा कि कंपनियों को ज्यादा पारदर्शिता दिखानी होगी और यह बताना होगा कि AI लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है. उनका मानना है कि टेक कंपनियों को केवल नई तकनीक बनाने पर नहीं बल्कि लोगों का भरोसा जीतने पर भी ध्यान देना होगा.

लोगों में अभी भी भरोसे की कमी

इंटरव्यू के दौरान एक सर्वे का जिक्र भी हुआ, जिसमें सिर्फ 16 प्रतिशत लोगों ने AI को ज्यादातर सकारात्मक बताया. बड़ी संख्या में लोगों ने इसे नकारात्मक नजरिए से देखा. यही वजह है कि अब दुनिया भर में AI को लेकर पारदर्शिता, सुरक्षा और जिम्मेदार इस्तेमाल पर चर्चा तेज हो गई है.

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