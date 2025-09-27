Google 27th Birthday : क्या आप जानते हैं कि Google की स्पेलिंग गलत है, जानें कैसे हुई थी इस सर्च इंजन की शुरुआत?

Google 27th Birthday : आज दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक गूगल अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है. एक समय सिर्फ एक सर्च इंजन के रूप में शुरू हुआ गूगल, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का सुपरपावर बन चुका है. आज चाहे बात हो ऑनलाइन सर्च की, एडवरटाइजिंग की, जीमेल जैसी मेल सर्विस की या फिर क्लाउड स्टोरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की- गूगल हर जगह मौजूद है.

कहां से हुई शुरुआत?

गूगल की नींव 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने रखी थी. दोनों उस समय अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट्स थे. उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में एक सर्च इंजन पर काम शुरू किया, जिसे शुरुआत में ‘BackRub’ कहा गया था. बाद में इसका नाम बदलकर Google रखा गया.

गूगल का डोमेन 15 सितंबर 1997 को रजिस्टर किया गया था, जबकि कंपनी को आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर 1998 को रजिस्टर किया गया. हालांकि, गूगल ने अपना ‘बर्थडे’ मनाने के लिए 27 सितंबर को चुना और तभी से हर साल इसी दिन कंपनी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है.

क्या आपको पता है Google की स्पेलिंग गलत है?

जी हां! असल में “Google” शब्द की स्पेलिंग “Googol” होनी चाहिए थी, जो एक गणितीय शब्द है और जिसका मतलब होता है 1 के बाद 100 जीरो (10¹⁰⁰). लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये नाम Google हो गया और यही फाइनल हो गया. आज ये ‘गलत स्पेलिंग’ एक ब्रांड बन चुकी है.

गूगल से जुड़ी कुछ मजेदार बातें

गूगल का पहला ऑफिस कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में था. आज इसका हेडक्वार्टर “Googleplex” के नाम से माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में है.

गूगल ने 2005 में Android और 2006 में YouTube को खरीदा, जो आज इसके सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में गिने जाते हैं.

गूगल में काम करने वालों को Googlers और नए कर्मचारियों को Nooglers कहा जाता है. खास बात ये है कि यहां अपने पालतू जानवरों को ऑफिस लाने की भी छूट है.

गूगल के ईस्टर एग्स

गूगल यूजर्स के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी छुपा कर रखता है, जिन्हें “Easter Eggs” कहा जाता है.

‘Do a barrel roll’ टाइप करने पर स्क्रीन 360° घूम जाती है.

‘Askew’ सर्च करने पर पेज थोड़ा तिरछा हो जाता है.

‘Google Gravity’ और ‘I’m Feeling Lucky’ के साथ सर्च करने पर पेज बिखर जाता है.

27 साल में गूगल ने दुनिया की सोच, काम करने का तरीका और ज्ञान हासिल करने का नजरिया बदल दिया है. आज गूगल केवल एक वेबसाइट नहीं, बल्कि हर इंसान की डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.