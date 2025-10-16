Home > टेक - ऑटो > My FasTag App : अब FASTag में खुद-ब-खुद होगा रिचार्ज! झंझट से मिला छुटकारा, जानें कमाल के फीचर्स

My FasTag App : अब बिना FASTag रिचार्ज किए टोल भरना मुमकिन! दिवाली यात्रा से पहले जानिए इस नए ऐप की खासियत, जो आपकी सफर को बना देगा आसान- लेकिन एक ट्विस्ट है, जो आपको चौंका देगा!

By: sanskritij jaipuria | Published: October 16, 2025 8:18:44 AM IST

My FasTag App : दिवाली का त्योहार नजदीक है और लाखों लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर की ओर रुख करेंगे. ऐसे में यदि आप कार से यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है. अब हर बार FASTag रिचार्ज करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. जी हां, अब एक ऐसा ऐप मौजूद है, जो आपको बिना बार-बार रिचार्ज किए ही टोल टैक्स भरने की सुविधा देता है. इस ऐप का नाम है My FASTag, जिसे भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने डेवलप किया है.

ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और इसे 1 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं.

अब नहीं करना पड़ेगा FASTag रिचार्ज बार-बार

अब तक टोल प्लाजा पर फास्टैग से भुगतान करने के लिए आपको पहले से रिचार्ज कराना जरूरी होता था. लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं कि उनका FASTag रिचार्ज है या नहीं और फिर टोल पर लंबी लाइनें लग जाती हैं.

अब My FASTag ऐप के जरिए आप इस झंझट से बच सकते हैं. ऐप में मौजूद UPI ऑटोपे फीचर के माध्यम से आपका FASTag अकाउंट अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, जिससे हर बार मैन्युअल रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी.

 कैसे काम करता है UPI ऑटोपे?

My FASTag ऐप में दिया गया UPI Autopay फीचर बेहद आसान और उपयोगी है. इसमें आप अपने किसी भी बैंक खाते को FASTag से लिंक कर सकते हैं. एक बार लिंक करने के बाद:

 जैसे ही FASTag से भुगतान की जरूरत होगी.
 आपके बैंक अकाउंट से अपने आप निर्धारित राशि कटकर FASTag में जुड़ जाएगी.
 इससे आपका न्यूनतम बैलेंस हमेशा बना रहेगा और टोल प्लाजा पर फास्ट मूवमेंट सुनिश्चित होगा.

 हर ट्रांजेक्शन की मिलेगी जानकारी

इस ऐप में एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सेक्शन भी है, जहां आप देख सकते हैं कि आपने किस तारीख को, कहां, कितना टोल दिया. इसके अलावा, पार्किंग शुल्क जैसे अन्य भुगतान भी इसमें दर्ज होते हैं. ये फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोज या बार-बार टोल से गुजरते हैं और अपने खर्च का हिसाब रखना चाहते हैं.

 शिकायत दर्ज करना हुआ आसान

अगर आपके फास्टैग से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो ऐप में ही एक AI एजेंट सपोर्ट फीचर है. इसमें आप सिर्फ प्लस आइकन पर टैप करके अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं. साथ ही, आप सीधे कस्टमर केयर पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

 कमर्शियल वाहनों के लिए भी शानदार सुविधा

My FASTag ऐप सिर्फ निजी वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए भी बेहद उपयोगी है. अगर आपके पास एक से अधिक ट्रक या गाड़ियां हैं, तो इस ऐप की “FASTag for Business” सुविधा के जरिए आप सभी वाहनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकते हैं. इससे ट्रैकिंग और भुगतान दोनों सरल हो जाते हैं.

 कहां से डाउनलोड करें?

 एंड्रॉयड यूजर्स: Google Play Store से डाउनलोड करें.
 iPhone यूजर्स: Apple App Store से ऐप इंस्टॉल करें.
 ऐप को 3.6 स्टार रेटिंग मिली है और यह लगातार अपडेट होता रहता है.

इस दिवाली जब आप अपने प्रियजनों से मिलने घर जा रहे हों, तो टोल प्लाजा की लंबी कतारों और रिचार्ज की चिंता से खुद को बचाएं. My FASTag ऐप के साथ सफर को बनाइए ज्यादा स्मार्ट, तेज और आसान.

