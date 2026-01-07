Gmail का बड़ा बदलाव, जनवरी 2026 से Gmailify और POP3 सपोर्ट होगा बंद; जानें यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा?

Gmail POP3 Ending: Google ने घोषणा की है कि Gmail थर्ड-पार्टी ईमेल अकाउंट से जुड़े दो मुख्य फीचर्स के लिए सपोर्ट बंद कर देगा. जनवरी 2026 से, यह प्लेटफॉर्म “Gmailify” और POP3 फेचिंग के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले “दूसरे अकाउंट से मेल चेक करें” फीचर के लिए सपोर्ट बंद कर देगा.

एक दशक से ज़्यादा समय से, पावर यूज़र्स Gmail पर सिर्फ़ एक ईमेल सर्विस के तौर पर ही नहीं, बल्कि अलग-अलग ईमेल आइडेंटिटी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल हब के तौर पर भी निर्भर रहे हैं. यह आने वाला अपडेट असल में Gmail के बाहरी POP3 अकाउंट के लिए वेब-बेस्ड ईमेल क्लाइंट के तौर पर काम करने के अंत का संकेत देता है.

Gmailify के बंद होने से यूजर्स को क्या असर पड़ेगा?

Gmailify का बंद होना उन यूज़र्स के लिए फंक्शनैलिटी का नुकसान है जिन्होंने “Google ट्रीटमेंट” पाने के लिए Yahoo, Outlook, या दूसरे IMAP अकाउंट को लिंक किया था. Gmailify ने प्रोवाइडर्स के बीच की दूरी को कम किया, और Google के एडवांस्ड एल्गोरिदम को थर्ड-पार्टी इनबॉक्स पर लागू किया.

अपडेट के अनुसार, एक बार सपोर्ट खत्म होने के बाद, बाहरी अकाउंट को Google के खास स्पैम प्रोटेक्शन या इंटेलिजेंट इनबॉक्स ऑर्गनाइज़ेशन का फायदा नहीं मिलेगा. यूज़र्स बाहरी मेल को ऑटोमैटिक रूप से कैटेगरी (सोशल, प्रमोशन्स, प्राइमरी) में सॉर्ट करने की क्षमता खो देंगे.

इसके अलावा, एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स और बेहतर पुश नोटिफिकेशन जो Gmailify मोबाइल डिवाइस पर देता था, वे इन लिंक्ड अकाउंट के लिए काम करना बंद कर देंगे.

शायद सबसे बड़ा बदलाव वेब इंटरफ़ेस पर “दूसरे अकाउंट से मेल चेक करें” फीचर को हटाना है. ऐतिहासिक रूप से, इसने Gmail को एक रिमोट POP3 सर्वर (जैसे कि काम या ISP ईमेल अकाउंट) में लॉग इन करने, मैसेज डाउनलोड करने और उन्हें मुख्य Gmail इनबॉक्स में दिखाने की अनुमति दी थी.

Gmail सेटिंग्स में अब नहीं दिखेगा ये ऑप्शन

Google ने पुष्टि की है कि यह ऑप्शन कंप्यूटर पर Gmail सेटिंग्स में अब उपलब्ध नहीं होगा. यह असल में उन यूज़र्स के वर्कफ़्लो को तोड़ता है जो अपने सभी POP-बेस्ड अकाउंट के लिए एक सिंगल, यूनिफाइड वेब इनबॉक्स पसंद करते हैं.

Google ने प्रभावित यूज़र्स के लिए खास विकल्पों की रूपरेखा तैयार की है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और सर्वर-साइड फ़ॉरवर्डिंग की ओर बदलाव का संकेत देता है.

मोबाइल यूज़र्स के लिए कम परेशानी

मोबाइल यूज़र्स के लिए, परेशानी कम से कम है. Android, iPhone और iPad के लिए Gmail ऐप स्टैंडर्ड IMAP कनेक्शन के ज़रिए थर्ड-पार्टी अकाउंट जोड़ने का सपोर्ट जारी रखेगा. यूज़र्स अभी भी मोबाइल ऐप में दूसरे प्रोवाइडर्स से ईमेल पढ़ और भेज सकते हैं, लेकिन Gmailify के AI-संचालित सुधारों के बिना.

डेस्कटॉप यूज़र्स को क्या करना होगा?

डेस्कटॉप यूज़र्स जिन्हें यूनिफाइड इनबॉक्स की ज़रूरत है, उन्हें वर्कफ़्लो को “पुल” से “पुश” में बदलना होगा. चूंकि Gmail अब मेल फेच नहीं करेगा, इसलिए यूज़र्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने बाहरी ईमेल प्रोवाइडर्स में लॉग इन करें और ऑटोमैटिक फ़ॉरवर्डिंग सेट करें. इससे यह पक्का होता है कि नए मैसेज Gmail इनबॉक्स में आते हैं, जिससे पहले जैसा अनुभव मिलता है, लेकिन यह Google के फ़ेच मैकेनिज़्म के बजाय बाहरी प्रोवाइडर की फ़ॉरवर्डिंग विश्वसनीयता पर निर्भर करता है.

कॉरपोरेट और एजुकेशनल माहौल के लिए, Google सलाह देता है कि एडमिन लगातार फ़ेच करने के बजाय, ईमेल डेटा को हमेशा के लिए Google Workspace में माइग्रेट करने के लिए डेटा माइग्रेशन सर्विस का इस्तेमाल करें.

Zomato CEO ने क्यों लगाया कनपटी पर ये खास डिवाइस? झोंक दिए 225 करोड़; जानिए क्या है इसकी खासियत