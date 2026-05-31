Gmail में बार-बार स्पैम में जा रहे हैं जरूरी ईमेल? तुरंत बदल दें Google की ये 3 सेटिंग्स

Gmail Tips: आज के डिजिटल दौर में ईमेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. नौकरी से जुड़े अपडेट, बैंकिंग अलर्ट, ओटीपी, बिजनेस कम्युनिकेशन और कई जरूरी सूचनाएं ईमेल के जरिए ही प्राप्त होती हैं. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि जरूरी मेल इनबॉक्स में दिखाई देने के बजाय सीधे स्पैम फोल्डर में पहुंच जाते हैं. इसकी वजह से जरूरी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती और यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

क्यों होती है ये समस्या?

Gmail का स्पैम फिल्टर संदिग्ध और अनचाहे संदेशों को पहचानकर अलग करने के लिए बनाया गया है. लेकिन कुछ मामलों में ये सिस्टम वैध और जरूरी ईमेल को भी गलती से स्पैम मान लेता है. खासकर तब, जब ईमेल किसी नए सेंडर से आया हो, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल न हो या पहले किसी समान मेल को स्पैम के रूप में रिपोर्ट किया गया हो. कुछ गलत फिल्टर सेटिंग्स भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं.

Google ने बताए आसान समाधान

इस परेशानी को कम करने के लिए Google ने कुछ सरल सेटिंग्स अपनाने की सलाह दी है. कंपनी का कहना है कि यूजर्स यदि कुछ जरूरी बदलाव कर लें तो जरूरी ईमेल के स्पैम में जाने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है. इन उपायों में स्पैम फोल्डर की जांच, भरोसेमंद सेंडर्स को कॉन्टैक्ट्स में जोड़ना और Gmail के फिल्टर फीचर का सही इस्तेमाल शामिल है.

स्पैम फोल्डर की नियमित जांच है जरूरी

यदि कोई जरूरी ईमेल गलती से स्पैम में पहुंच गया है, तो उसे ‘Not Spam’ के रूप में मार्क करना चाहिए. ऐसा करने से Gmail को संकेत मिलता है कि भविष्य में उसी सेंडर के ईमेल को स्पैम नहीं माना जाए. ये छोटा सा कदम आने वाले समय में जरूरी मेल को सीधे इनबॉक्स तक पहुंचाने में मदद कर सकता है.