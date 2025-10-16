अब Gmail खुद तय करेगा आपकी मीटिंग का टाइम! Google का नया Gemini AI फीचर मचाएगा धमाल

Google Gemini AI Gmail feature: Google ने अपने Gemini AI से लैस एक नया शानदार फीचर लॉन्च किया है जो Gmail यूजर्स के लिए मीटिंग शेड्यूल करना बेहद आसान बना देगा. इस फीचर का नाम है “Help Me Schedule”, जो सीधे Google Calendar से जुड़ा हुआ है. इसकी मदद से यूजर अब बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के ईमेल से ही मीटिंग का टाइम तय कर सकते हैं.

Gmail में “Help Me Schedule” कैसे काम करता है?

अब जब आप Gmail में कोई ईमेल लिख रहे होंगे, तो आपको मैसेज बॉक्स के नीचे एक नया बटन दिखेगा – ‘Help Me Schedule’. इस पर क्लिक करते ही Gemini AI आपके Google Calendar से आपकी खाली टाइम स्लॉट्स की लिस्ट दिखा देगा. आप चाहें तो इन सुझाए गए टाइम स्लॉट्स को एडिट या डिलीट कर सकते हैं और फिर उन्हें ईमेल में जोड़ सकते हैं. जैसे ही दूसरा व्यक्ति (जिसे आपने ईमेल भेजा है) अपनी पसंद का टाइम चुनता है, मीटिंग ऑटोमैटिकली दोनों के कैलेंडर में बुक हो जाती है. इससे बार-बार ईमेल एक्सचेंज करने की झंझट खत्म हो जाती है.

Gemini AI कैसे समझता है आपकी जरूरत?

इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्मार्ट समझना. अगर ईमेल में लिखा है- “Let’s have a 30-minute chat next week”, तो Gemini AI खुद समझ जाएगा कि ये 30 मिनट की मीटिंग है और वो केवल अगले हफ्ते के लिए आधे घंटे के स्लॉट ही सुझाएगा. इस तरह का contextual understanding Google को अन्य टूल्स जैसे Calendly या Doodle से कहीं आगे ले जाता है.

फिलहाल सिर्फ One-on-One मीटिंग के लिए

अभी यह फीचर केवल एक-से-एक मीटिंग्स के लिए काम करता है. यानी ग्रुप मीटिंग या मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स वाली मीटिंग्स के लिए सपोर्ट फिलहाल नहीं है. लेकिन Google का कहना है कि आने वाले समय में यह फीचर और एडवांस होगा ताकि ग्रुप शेड्यूलिंग भी आसान हो सके.

Google Workspace में AI का बढ़ता इस्तेमाल

यह अपडेट Google Workspace में आने वाले AI अपग्रेड्स की एक बड़ी लहर का हिस्सा है. Google अब Gemini को Slides, Docs, Meet, Vids और NotebookLM जैसे कई ऐप्स में जोड़ रहा है. इन नए अपडेट्स में शामिल हैं –

– Google Slides में नए Gemini फीचर्स

– Nano Banana नाम का नया इमेज एडिटिंग मॉडल

– Google Vids में बेहतर AI वीडियो टूल्स

– NotebookLM के लिए नए फॉर्मैट्स

अन्य टूल्स से क्यों बेहतर है Google का तरीका?

बाजार में कई शेड्यूलिंग टूल्स हैं जैसे Calendly, Zoom Scheduler, Doodle और HubSpot Meeting Links, लेकिन Google का यह नया टूल उनसे अलग है क्योंकि यह सीधे Gmail और Calendar के साथ जुड़ा हुआ है. इससे यूजर को अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और ईमेल से ही सब कुछ सेट हो जाता है. AI की मदद से यह सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि conversation के context को भी समझता है.

Google Keep और Tasks का सिंक

इसी अपडेट के साथ, Google ने एक और फीचर जोड़ा है- अब Google Keep में बनाए गए रिमाइंडर अपने-आप Google Tasks के साथ सिंक हो जाएंगे. इससे यूजर्स को अलग-अलग जगह पर टू-डू लिस्ट्स और रिमाइंडर्स को संभालने की परेशानी नहीं रहेगी.