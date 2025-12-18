Home > टेक - ऑटो > Geyser Tips: अगर आपके गीजर से आ रही ऐसी आवाज तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने

Geyser Tips: अगर आपके गीजर से आ रही ऐसी आवाज तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने

Geyser Tips: गीजर समय पर बदलना जरूरी है. अगर ये अजीब आवाज करे, पानी रिसाए, बार-बार खराब हो या बिजली ज्यादा खपत करे, तो नया गीजर लगाना सुरक्षित और किफायती होता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 18, 2025 1:28:33 PM IST

geyser tips
geyser tips


Geyser Tips: सर्दियों में गर्म पानी से नहाना ज्यादातर लोगों की आदत होती है. इसके लिए घरों में गीजर का इस्तेमाल आम है. भारत में लगभग हर घर में गीजर मौजूद होता है. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद गीजर में खराबी आ सकती है. कभी-कभी ये पानी ठीक से गर्म नहीं करता या इस्तेमाल के लिए खतरनाक भी हो सकता है. ऐसे समय में गीजर कुछ संकेत देता है, जिनसे पता चलता है कि नया गीजर खरीदने का समय आ गया है.

You Might Be Interested In

गीजर से अजीब आवाज आना

अगर गीजर चालू करते समय तेज आवाज, खड़खड़ाहट या सीटी जैसी आवाज निकाल रहा है, तो ये चेतावनी हो सकती है. इसकी वजह गीजर के अंदर गंदगी या कैल्शियम का जमाव हो सकता है. इससे गीजर को पानी गर्म करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके पार्ट्स ज्यादा गर्म हो सकते हैं. लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर टैंक फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए अगर गीजर अजीब आवाज कर रहा हो, तो उसे बदलना बेहतर होता है.

गीजर से पानी का रिसाव होना

अगर गीजर के टैंक, वाल्व या पाइप से पानी टपक रहा है, तो इसे हल्के में न लें. पानी का रिसाव न सिर्फ पानी की बर्बादी करता है, बल्कि दीवार और फर्श में सीलन भी पैदा कर सकता है. साथ ही, बिजली और पानी का संपर्क दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकता है. बार-बार लीकेज होने पर नया गीजर लगवाना सुरक्षित विकल्प है.

बार-बार खराब होना

पुराना गीजर अगर बार-बार खराब हो रहा है और हर कुछ महीनों में मरम्मत करानी पड़ रही है, तो ये संकेत है कि अब उसे बदल देना चाहिए. बार-बार रिपेयर कराने में पैसा ज्यादा खर्च होता है और परेशानी भी बनी रहती है. ऐसे समय में नया और भरोसेमंद गीजर खरीदना समझदारी है.

बिजली का बिल बढ़ जाना

पुराने गीजर ज्यादा बिजली खपत करते हैं. अगर सर्दियों में आपका बिजली का बिल सामान्य से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह गीजर हो सकता है. नए गीजर ऊर्जा की बचत करते हैं और बिजली की खपत कम होती है.

 

Tags: electric geyser riskgeyser warning signsold geyser problemswinter geyser safety
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Geyser Tips: अगर आपके गीजर से आ रही ऐसी आवाज तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Geyser Tips: अगर आपके गीजर से आ रही ऐसी आवाज तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने
Geyser Tips: अगर आपके गीजर से आ रही ऐसी आवाज तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने
Geyser Tips: अगर आपके गीजर से आ रही ऐसी आवाज तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने
Geyser Tips: अगर आपके गीजर से आ रही ऐसी आवाज तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने