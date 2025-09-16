Gemini Nano Banana trend: कैसे बनाएं ‘Hug My Younger Self’ AI इमेज? फॉलो करें ये 5 स्टेप्स
ये ट्रेंड Google के Gemini Nano Banana AI की वजह से वायरल हुआ है. ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि यादों से जुड़ा हुआ अनुभव है. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं.

By: Renu chouhan | Published: September 16, 2025 6:52:23 PM IST

How To Create Hug My Younger Self: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया और इमोशनल ट्रेंड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है—‘Hug My Younger Self’. इस ट्रेंड में लोग अपने बचपन की फोटो और वर्तमान की फोटो को मिलाकर एक इमोशनल AI इमेज बना रहे हैं, जिसमें वे खुद अपने छोटे वर्जन को गले लगाते दिखते हैं. ये ट्रेंड Google के Gemini Nano Banana AI की वजह से वायरल हुआ है. ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि यादों से जुड़ा हुआ अनुभव है. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं.

कैसे बनाएं ‘Hug My Younger Self’ AI इमेज?
अगर आप भी अपने बचपन की झलक को महसूस करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:
1. Gemini App/Website खोलें- अपने Google अकाउंट से साइन-इन करें.
2. दो फोटो अपलोड करें- एक बचपन की क्लियर फोटो और एक आपकी वर्तमान की फोटो. ध्यान रखें कि दोनों तस्वीरों में चेहरा साफ़ दिख रहा हो.
3. प्रॉम्प्ट डालें- उदाहरण: “Create a realistic picture where my present self is hugging my younger self. Preserve facial features, lighting, and expressions.”
4. जरूरत पड़ने पर प्रॉम्प्ट सुधारें- अगर आउटपुट धुंधला या गलत लगे तो प्रॉम्प्ट में यह जोड़ें: “Make sure both faces and features are preserved accurately so the resemblance is clear. The picture should have natural lighting and a soft, emotional atmosphere.”
5. फाइनल इमेज डाउनलोड करें- एआई इमेज जनरेट होने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
Instagram, Facebook और X (Twitter) पर इस ट्रेंड ने धूम मचा रखी है. कोई इसे नॉस्टेल्जिक कह रहा है तो कोई इसे एक तरह की हीलिंग थेरेपी बता रहा है. बहुत से यूजर्स ने लिखा कि जब उन्होंने अपनी फोटो बनाई तो उन्हें लगा जैसे सच में वे अपने बचपन से मिल रहे हों. वहीं कुछ लोग इसे अपने बच्चों को दिखाकर बता रहे हैं कि बचपन कितना कीमती और खूबसूरत होता है.

यह ट्रेंड लोगों के लिए क्यों खास है?
यह ट्रेंड केवल एआई क्रिएशन नहीं बल्कि एक इमोशनल सफर है. बहुत से लोगों का मानना है कि यह उन्हें न सिर्फ अपने बचपन से जोड़ रहा है बल्कि पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन भी दे रहा है. किसी के लिए यह पुरानी यादें ताजा करने का जरिया है तो किसी के लिए यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अनुभव. यही वजह है कि यह ट्रेंड इतनी तेजी से वायरल हो रहा है.

