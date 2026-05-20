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Smartphone Overheating Tips: 45°C के पार होते ही गर्मी से फट जाएगा फोन, इन टिप्स से स्मार्टफोन को बचाएं

Smartphone Burst: इस समय गर्मी इतनी ज्यादा है इंसान के साथ फोन भी तपने लगता है और ऐसे में फोन के फटने के काफी चांस होते हैं, इसीलिए हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं, जिसे अपनाकर आप अपने फोन को बचा सकते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 6:58:56 PM IST

Smartphone Overheating Tips: 45°C के पार होते ही गर्मी से फट जाएगा फोन, इन टिप्स से स्मार्टफोन को बचाएं


Smartphone Overheating Solution: गर्मियों का मौसम जैसे-जैसे तेज हो रहा है, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है. इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन पर भी साफ दिखने लगा है. इस मौसम में अगर फोन की सही देखभाल न की जाए तो वो जल्दी गर्म होकर खराब होने लगता है. कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी महंगे स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचा सकती है.

आजकल लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जो फोन के ओवरहीट होने की बड़ी वजह बन जाती हैं. जैसे धूप में फोन छोड़ देना, ज्यादा देर तक गेम खेलना या भारी ऐप्स का लगातार इस्तेमाल करना. इन आदतों से फोन की परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है और बैटरी भी तेजी से खराब होने लगती है.

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 ओवरहीटिंग से हो सकता है बड़ा नुकसान

जब फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसका सीधा असर बैटरी और प्रोसेसर पर पड़ता है. फोन स्लो हो सकता है, हैंग करने लगता है और लंबे समय तक ऐसा रहने पर इंटरनल पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं. इससे रिपेयर का खर्च भी काफी बढ़ सकता है.

 सही देखभाल से बच सकता है फोन

अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो स्मार्टफोन को इस गर्मी में सेफ रखा जा सकता है. फोन को हमेशा छांव में रखना, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करना और समय-समय पर उसे आराम देना जरूरी है. इससे फोन की लाइफ बढ़ती है और वो बेहतर तरीके से काम करता रहता है. अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है.

Tags: Smartphone Overheating Solutionsmartphone overheating tips
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