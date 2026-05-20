Prevent Tyre Burst In Summer: गर्मियों में क्यों फट जाते हैं कार के टायर? जानें कारण और बचाव के तरीके

Prevent Tyre Burst In Summer: भारत में हर साल गर्मियों के मौसम में सड़कों पर टायर से जुड़ी समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं. खासकर लंबे हाईवे सफर के दौरान अचानक पंक्चर या टायर फटने जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं. कई बार ये हादसे डरावने और खतरनाक भी साबित होते हैं. हालांकि अच्छी बात ये है कि सही देखभाल और थोड़ी सावधानी से इन समस्याओं से बचा जा सकता है.

गर्मी में टायर पर क्यों बढ़ता है दबाव?

देश के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. ऐसे में सड़क की सतह और भी ज्यादा गर्म हो जाती है. जब कार लगातार गर्म सड़क पर चलती रहती है, तो टायर के अंदर तेजी से गर्मी बढ़ने लगती है. इससे टायर के अंदर की हवा फैलती है और प्रेशर बढ़ जाता है. साथ ही टायर का रबर भी नरम और कमजोर होने लगता है. अगर टायर पहले से घिसा हुआ या खराब हो, तो उसके फटने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

गलत एयर प्रेशर बनता है सबसे बड़ा कारण

टायर फटने की सबसे बड़ी वजह गलत एयर प्रेशर माना जाता है. कई लोग बिना जांच किए गाड़ी चलाते रहते हैं. कुछ टायरों में जरूरत से ज्यादा हवा भरवा लेते हैं, जबकि कुछ में कम हवा रहती है. दोनों ही स्थिति खतरनाक हो सकती हैं.

ज्यादा हवा वाले टायर गर्मियों में जल्दी प्रभावित होते हैं. तापमान बढ़ने पर टायर के अंदर की हवा और फैलती है, जिससे दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है. इससे टायर अचानक फट सकता है. दूसरी तरफ कम हवा वाले टायर सड़क पर ज्यादा दबते हैं और घूमते समय ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं.

सही एयर प्रेशर रखना है जरूरी

टायर सेफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा कंपनी द्वारा बताए गए एयर प्रेशर का ही इस्तेमाल करें. हर दो हफ्ते में एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले ये जांच और भी जरूरी हो जाती है.

पुराने टायर गर्मियों में ज्यादा खतरनाक

कई बार टायर बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन समय के साथ उसका रबर कमजोर हो जाता है. भारत में आज भी कई लोग पांच से छह साल पुराने टायर इस्तेमाल करते हैं. ऐसे टायर गर्म मौसम में जल्दी खराब हो सकते हैं.

अगर टायर के किनारों पर छोटे क्रैक दिखाई दें, कहीं उभार नजर आए या टायर असमान तरीके से घिसा हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये संकेत बताते हैं कि टायर बदलने का समय आ चुका है.

ओवरलोडिंग भी बढ़ाती है खतरा

गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ लंबी यात्राओं के दौरान कार में जरूरत से ज्यादा सामान भर लिया जाता है. इससे गाड़ी का वजन बढ़ जाता है और टायरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ज्यादा वजन के कारण टायर तेजी से गर्म होते हैं और उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा गाड़ी में तय सीमा के अनुसार ही सामान रखना चाहिए.

तेज रफ्तार में बढ़ती है परेशानी

हाईवे पर तेज गति से लगातार गाड़ी चलाने पर टायर ज्यादा तेजी से घूमते हैं, जिससे उनमें गर्मी भी ज्यादा बनती है. दोपहर की तेज धूप में लंबी दूरी तय करना टायरों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेना फायदेमंद रहता है. इससे टायरों को ठंडा होने का समय मिल जाता है.