Galaxy Z Fold8 vs Galaxy Z Fold8 Ultra: किसे खरीदना होगा फायदे का सौदा? जानें फीचर्स से कैमरा तक की डिटेल

Galaxy Z Fold8 vs Galaxy Z Fold8 Ultra: फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है. पिछले कुछ समय से देश में फ्लिप के बाद फोल्डेबल फोन्स का ट्रेंड देखा जा रहा है. हालांकि, यह सेगमेंट काफी प्रीमियम और देखने में आकर्षक लगता है, जो ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है. Samsung इस कैटेगरी में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इन दिनों भारतीय टेक बाजार में Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Fold8 Ultra को लेकर चर्चा तेज है.

माना जा रहा है कि दोनों डिवाइस प्रीमियम फोल्डेबल एक्सपीरिएंस देने के लिए कई नई तकनीकों और अपग्रेड्स के साथ आ सकते हैं. हालांकि, दोनों ही अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी ही इन्हें आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. चलिए इनके फीचर्स और कैमरा आदि के बारे में जानते हैं.

कैसे हैं दोनों फोन्स के फीचर्स?

Galaxy Z Fold8 में आपको 8.0-inch inner AMOLED मेन डिस्प्ले मिलती है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स पीक की ब्राइटनेस भी दी जाती है. इसके अलावा इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 5) प्रोसेसर दिया जाता है. इसमें आपको 16GB से लेकर 1TB तक की स्टोरेज दी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Galaxy Z Fold8 Ultra में आपको 6.5 इंच की का कवर डिस्प्ले और Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाता है. इसके अलावा इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 का प्रोसेसर और 12GB से लेकर 1TB तक की स्टोरेज दी मिल सकती है.

किसमें मिलेगा ज्यादा बेहतर कैमरा?

हालांकि, कैमरा के मामले में दोनों ही फोल्डेबल फोन्स काफी बेहतरीन माने जाते हैं. Galaxy Z Fold8 में आपको ट्रिपल रियर सेटअप कैमरा मिलता है, जिसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस मिल जाता है. इसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, जिसमें 10 मेगापिक्सल का कवर शूटर भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिलता है. इसमें आपको 10 मेगापिक्सल का कवर डिस्प्ले भी दिया जाता है.