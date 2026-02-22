Home > टेक - ऑटो > नया फोन लेने का प्लान? Galaxy A56 5G या Galaxy A36 5G में किसे चुनें? आपके पैसों का असली हकदार कौन

नया फोन लेने का प्लान? Galaxy A56 5G या Galaxy A36 5G में किसे चुनें? आपके पैसों का असली हकदार कौन

Samsung Smartphones: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने दमदार और भरोसेमंद स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है. सैमसंग की स्मार्टफोन सीरीज लगातार अपडेट होती रहती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 22, 2026 5:43:52 PM IST

Galaxy A56 5G or Galaxy A36 5G
Galaxy A56 5G or Galaxy A36 5G


Samsung Smartphones: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने दमदार और भरोसेमंद स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है. सैमसंग की स्मार्टफोन सीरीज लगातार अपडेट होती रहती है. कंपनी ने मार्च 2025 में भारत में अपने सैमसंग गैलेक्सी A56 5G और गैलेक्सी A36 5G स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च किया थे. हालांकि लॉन्च के बाद से ही दोनों फोन एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहा है.

You Might Be Interested In

अगर आप इनमें से कोई स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इनके बीच के अंतर को समझ लें. आइए कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में अंतर जानते है.

फीचर्स में क्या अंतर हैं?

सैमसंग गैलेक्सी A56 5G में 6.7-इंच का 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले और 45W फास्ट चार्जिंग है. इसके अलावा कंपनी एक ड्यूरेबल ग्लास सैंडविच डिज़ाइन देती है जो 6 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है. यह 1580 चिपसेट के साथ भी आता है. गैलेक्सी A36 5G में 6.7-इंच का FHD+ 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले और Gen 3 चिपसेट है. इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3/6s का ऑप्शन भी है.

You Might Be Interested In

IND vs SA Head-To-Head Record: भारत vs साउथ अफ्रीका हेड-टू-हेड वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा है भारी? अहमदाबाद में

कैमरे के मामले में कौन बेहतर है?

सैमसंग गैलेक्सी A56 5G में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का मेन सेंसर है. इसमें 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 5MP का मैक्रो लेंस भी शामिल है. सैमसंग गैलेक्सी A36 5G में OIS के साथ 50MP का मेन सेंसर 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और 5-मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है. माना जाता है कि इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में ज़्यादा अंतर नहीं है.

कौन सा ज़्यादा सस्ता है?

सैमसंग गैलेक्सी A56 5G ₹38,999 से ₹40,999 की कीमत पर उपलब्ध है. इसे ₹36,899 की डिस्काउंटेड कीमत पर भी पाया जा सकता है. 128GB स्टोरेज वाला गैलेक्सी A36 ₹30,999 से ₹32,499 में उपलब्ध है.

Best FD Rates for Seniors: सीनियर सिटिजन को गजब का FD रेट रिटर्न दे रहे ये बैंक, अभी कर लें नोट

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026
नया फोन लेने का प्लान? Galaxy A56 5G या Galaxy A36 5G में किसे चुनें? आपके पैसों का असली हकदार कौन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नया फोन लेने का प्लान? Galaxy A56 5G या Galaxy A36 5G में किसे चुनें? आपके पैसों का असली हकदार कौन
नया फोन लेने का प्लान? Galaxy A56 5G या Galaxy A36 5G में किसे चुनें? आपके पैसों का असली हकदार कौन
नया फोन लेने का प्लान? Galaxy A56 5G या Galaxy A36 5G में किसे चुनें? आपके पैसों का असली हकदार कौन
नया फोन लेने का प्लान? Galaxy A56 5G या Galaxy A36 5G में किसे चुनें? आपके पैसों का असली हकदार कौन