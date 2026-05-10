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परफॉर्मेंस के मामले में बेहद दमदार हैं ये कारें, डीजल इंजन के साथ देती हैं शानदार पावर, लिस्ट में टाटा कर्व भी शामिल

भारतीय बाजार में आज भी ऐसी कई डीजल कारें हैं, जो शानदार माइलेज डिलीवर करती है. टाटा कर्व से लेकर वेन्यू तक यह सभी कारें न केवल माइलेज क मामले में बेहतरीन मानी जाती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 10, 2026 1:32:26 PM IST

परफॉर्मेंस के मामले में बेहद दमदार हैं ये कारें, डीजल इंजन के साथ देती हैं शानदार पावर, लिस्ट में टाटा कर्व भी शामिल


best diesel cars with high performance: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी कारों का काफी दबदबा रहा है. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की चर्चा काफी तेज है, लेकिन डीजल कारों का आज भी काफी क्रेज देखने के लिए मिलता है. आज भी बहुत से लोग अच्छी पावर के लिए डीजल इंजन लेना पसंद करते हैं. डीजल SUVs की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी तय करते हैं और एक बेहतरीन माइलेज लेना चाहते हैं. हालांकि, डीजल इंजन एक मजबूत और किफायती विकल्प माना जाता है.

भारतीय बाजार में आज भी ऐसी कई डीजल कारें हैं, जो शानदार माइलेज डिलीवर करती है. टाटा कर्व से लेकर वेन्यू तक यह सभी कारें न केवल माइलेज क मामले में बेहतरीन मानी जाती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में. 

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1. हुंडई वेन्यू 

अगर आप डीजल में कोई कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में हुंडई वेन्यू कार लेना एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है. इस कार में आपको 20 से ज्यादा की माइलेज देखने के लिए मिल जाती है. वेन्यू में आपको एक बेहतरीन और शानदार डीजल इंज मिलता है, जो अच्छी पावर देने के साथ ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है. यह कार आपको डीजल इंजन में अच्छा खासा टॉर्क जनरेट करके देती है. 

2. टाटा कर्व 

अगर आप डीजल इंजन के साथ कोई अच्छी डीजल कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में टाटा कर्व लेना एक किफायती विकल्प हो सकता है. इस कार में आपको बेहतरीन इंजन मिलने के साथ ही साथ शानदार माइलेज भी दखने के लिए मिलती है. इस कार के डीजल इंजन में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो 116bhp की पावर देने के साथ ही साथ 260Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. 

3. Mahindra XUV700

अगर आप डीजल इंजन वाली कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Mahindra XUV700 को भी ले सकते हैं. इस कार को लेना काफी किफायती और एक वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है. इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस और पावर जनरेट करती है. यह कार 0 से 100 की स्पीड भी केवल कुछ ही सेकेंड्स में कवर कर लेती है. 

Tags: best diesel cars
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