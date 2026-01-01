AI Tech In 2025: डीपसीक से लेकर गिबली आर्ट तक, 2025 की 5 तकनीकी सफलताएं जिन्होंने बदला AI का चेहरा

Future of AI 2026: 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक निर्णायक साल के तौर पर याद किया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, एडवांस्ड मल्टीमोडैलिटी, मॉडल एफिशिएंसी और AI हार्डवेयर में ज़बरदस्त रिसर्च हुई.

यह वह साल भी था जब AI रिसर्चर्स सुर्खियों में आए, और मेटा जैसी टेक दिग्गजों ने नए बने रिसर्च लैब में स्टाफ रखने के लिए उनमें से कई को तेज़ी से हायर किया. टॉप AI टैलेंट को हासिल करने के लिए चौंकाने वाली सैलरी और लाखों डॉलर के साइनिंग बोनस दिए गए, जिन्हें प्रोफेशनल एथलीटों की तरह ही तेज़ी से हायर और ट्रेड किया जा रहा था.

वाइब-कोडिंग से लेकर जनरल इंटेलिजेंस की परिभाषा तक, कई रिसर्च विषयों ने इस साल ज़ोरदार बहस छेड़ दी. बढ़ते हुए रिसर्चर्स ने यह सवाल भी उठाया कि क्या अकेले बड़े लैंग्वेज मॉडल (LLMs) की ट्रेनिंग और स्केलिंग हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) तक ले जा सकती है – यह इंटेलिजेंस की एक काल्पनिक स्थिति है जहाँ AI सिस्टम इंसानों के बराबर या उनसे बेहतर काम करते हैं.

जैसा कि OpenAI के संस्थापकों में से एक, इल्या सुतस्केवर ने हाल ही में कहा, “…कुछ मायनों में हम रिसर्च के युग में वापस आ गए हैं.” यहाँ साल की AI सफलताओं और खोजों की मुख्य बातें दी गई हैं जो 2026 को और भी ज़्यादा गेम-चेंजिंग बनाने का रास्ता तैयार कर सकती हैं.

1. डीपसीक के कम लागत और एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल

जनवरी 2025 के आखिर में, चीनी AI स्टार्टअप डीपसीक ने अपना ओपन-वेट AI मॉडल, डीपसीक-R1 लॉन्च किया, जिससे AI शेयरों में भारी बिकवाली हुई क्योंकि निवेशकों को चिंता थी कि यह कम संसाधनों का इस्तेमाल करके भी OpenAI और गूगल जैसे दिग्गजों द्वारा विकसित मॉडलों जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है.

एनवीडिया के शेयर एक ही सेशन में 17 प्रतिशत गिर गए, और चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी के मार्केट कैप से लगभग $600 बिलियन साफ ​​हो गए, जिससे यह किसी भी अमेरिकी कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट बन गई.

DeepSeek की इस सफलता का जश्न भी मनाया गया क्योंकि इसके V3 और R1 रीजनिंग मॉडल ओपन-वेटेड थे, जिसका मतलब है कि कोई भी उन्हें अपने हार्डवेयर पर लोकल रूप से डिप्लॉय कर सकता था. इसके रिसर्चर्स ने मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस की डिटेल देते हुए एक टेक्निकल पेपर भी पब्लिश किया.

2. IMO 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले AI मॉडल

जबकि LLMs अपनी सेकंडों में निबंध और दूसरे तरह के टेक्स्ट बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, रिसर्चर्स कई सालों से गणित की समस्याओं को हल करने के लिए AI मॉडल भी डेवलप कर रहे हैं.

2025 में प्रगति का एक साफ संकेत दिखा जब दो AI मॉडल – OpenAI और Google DeepMind द्वारा डेवलप किए गए – ने इतने ज़्यादा स्कोर हासिल किए कि वे हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक प्रतिष्ठित गणित प्रतियोगिता, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड (IMO) 2025 में गोल्ड मेडल जीत सकें.

यह पहली बार था जब किसी AI मॉडल ने इस तरह की समस्याओं पर इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी, और यह प्योर मैथमेटिक्स में प्रगति को तेज़ कर सकता है और यहाँ तक कि क्रिप्टोग्राफी और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही, अनसुलझी रिसर्च चुनौतियों को हल करने में भी मदद कर सकता है.

3. वायरल स्टूडियो घिबली आर्ट ट्रेंड के पीछे AI इमेज जेनरेटर

2025 में AI इमेज जेनरेटर में ज़बरदस्त सुधार हुआ, जो एब्स्ट्रैक्ट रेंडरिंग और ग्लिची मिश्रण के युग से बहुत आगे निकल गए और ऐसी विज़ुअल बनाने लगे जो कहीं ज़्यादा सुसंगत, विस्तृत और रियलिस्टिक थे.

मार्च में, OpenAI ने ‘इमेजेज़ फॉर ChatGPT’ नाम का एक नया फीचर जारी किया, जिससे अनजाने में लोगों में AI टूल का इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ़ी, फ़ैमिली पोर्ट्रेट, शादी की तस्वीरों और अपने पालतू जानवरों की तस्वीरों को घिबली आर्ट के नाम से जानी जाने वाली एक जानी-पहचानी एस्थेटिक में एनिमेटेड इमेज में बदलने का क्रेज़ शुरू हो गया.

मार्केट रिसर्च फर्म Similarweb के डेटा के अनुसार, इस वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण ChatGPT यूज़र्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिस पर OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने मज़ाक में कहा कि उनके GPUs पिघल रहे हैं. इस साल पहली बार औसत साप्ताहिक एक्टिव यूज़र्स की संख्या 150 मिलियन के पार हो गई, जो घिबली आर्ट ट्रेंड के कारण हुआ.

चैटबॉट के अंदर का नेटिव इमेज जेनरेटर OpenAI के GPT-4o मॉडल द्वारा संचालित था. इसने हाई-क्वालिटी इमेज बनाईं क्योंकि GPT-4o ने इमेज रेंडरिंग के लिए दूसरे AI मॉडल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिफ्यूजन प्रोसेस के बजाय, स्टेप-बाय-स्टेप, ऊपर से नीचे तक ऑटोरेग्रेसिव तरीका अपनाया. एक और खास बात यह थी कि यह मॉडल किसी मौजूदा फोटो या अपलोड की गई इमेज को शुरुआती पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करके आर्टवर्क बना सकता था.

4. मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) को अपनाना

2025 में कई AI कंपनियों ने AI एजेंट, LLM-पावर्ड ऑटोनॉमस सिस्टम पर आधारित ब्राउज़र, शॉपिंग टूल और दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो अपने आप काम पूरा करने में सक्षम थे. जबकि बड़ी कंपनियों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए AI एजेंट अपनाए हैं.एक्टिविटी के बावजूद, रोज़मर्रा के, कंज्यूमर से जुड़े कामों के लिए उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है.

माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी प्रतिस्पर्धी बड़ी टेक कंपनियों ने भी इस साल इंटरनेट के काम करने के तरीके में एक बड़े, मौलिक बदलाव के हिस्से के रूप में अपनी सेवाओं के लिए MCP के लिए सपोर्ट की घोषणा की.

5. अंतरिक्ष में प्रशिक्षित पहला AI मॉडल

दिसंबर 2025 में, Nvidia समर्थित AI स्टार्टअप स्टारक्लाउड ने घोषणा की कि उसने कम पृथ्वी की कक्षा में एक सैटेलाइट पर GPU का उपयोग करके पहले जेनरेटिव AI मॉडल को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है. यह मॉडल गूगल के ओपन-वेट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल (SLM) जेम्मा का एक फाइन-ट्यून किया हुआ वेरिएंट है. इसे सैटेलाइट के टेलीमेट्री सेंसर के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, जो इसकी ऊंचाई, ओरिएंटेशन, लोकेशन और स्पीड को मापता है. इससे पृथ्वी पर मौजूद यूज़र चैटबॉट से सैटेलाइट की लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं और ‘मैं अफ्रीका के ऊपर हूँ और 20 मिनट में, मैं मिडिल ईस्ट के ऊपर हो जाऊँगा’ जैसे अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.

