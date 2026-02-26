Home > टेक - ऑटो > अब केबल का झंझट खत्म! मोबाइल पर ऐसे देखें सैकड़ों लाइव टीवी चैनल बिल्कुल मुफ्त

अब केबल का झंझट खत्म! मोबाइल पर ऐसे देखें सैकड़ों लाइव टीवी चैनल बिल्कुल मुफ्त

free live TV streaming apps: मोबाइल या टैबलेट पर मुफ्त लाइव टीवी देखने के लिए Pluto TV, Tubi जैसे ऐप उपयोग करें. लोकल चैनल एंटीना व ट्यूनर से देखें. स्थिर इंटरनेट और Wi-Fi बेहतर एक्सपीरिएंस देता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 26, 2026 10:13:26 AM IST

free live tv on mobile
free live tv on mobile


free live TV streaming apps: आज के समय में टीवी देखने के लिए केबल या डिश कनेक्शन जरूरी नहीं है. आप अपने मोबाइल या टैबलेट पर भी मुफ्त में लाइव टीवी देख सकते हैं. इसके लिए कई ऐसे ऐप उपलब्ध हैं जो बिना किसी मासिक शुल्क के सैकड़ों चैनल दिखाते हैं. इन ऐप्स में विज्ञापन आते हैं, लेकिन चैनल देखने के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ते. नीचे आसान शब्दों में अलग-अलग तरीकों की जानकारी दी गई है.

बिना सब्सक्रिप्शन वाले मुफ्त लाइव टीवी ऐप

ये ऐप इंटरनेट के माध्यम से लाइव चैनल दिखाते हैं. इनमें खबरें, खेल, फिल्में और मनोरंजन से जुड़े कई चैनल मिलते हैं.

प्लूटो टीवी- Pluto TV

ये ऐप सैकड़ों लाइव चैनल उपलब्ध कराता है. इसमें न्यूज, खेल, फिल्मों और अलग-अलग विषयों के चैनल देखे जा सकते हैं. इसे मोबाइल, टैबलेट और स्मार्ट टीवी पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

टूबी- Tubi

इस प्लेटफॉर्म पर लाइव टीवी के साथ-साथ हजारों फिल्में और टीवी शो भी मिलते हैं. इसका उपयोग करना आसान है और ये मुफ्त में उपलब्ध है.

टीसीएल टीवी प्लस- TCL TV Plus

इस ऐप में 300 से ज्यादा लाइव चैनल उपलब्ध हैं. खेल, संगीत और मनोरंजन के कई ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं. ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर चलता है.

ज़ुमो प्ले- Xumo Play

ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर लाइव न्यूज और सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए.

रोकू चैनल- The Roku Channel

इस प्लेटफॉर्म पर लाइव चैनल और कई मुफ्त शो देखे जा सकते हैं.

यूट्यूब- YouTube

कई न्यूज चैनल और अन्य कंटेंट निर्माता यहां लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं. आप सीधे सर्च करके लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं.

सैमसंग टीवी प्लस- Samsung TV Plus

ये सेवा खास तौर पर सैमसंग डिवाइस पर उपलब्ध है, लेकिन कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल की जा सकती है.

लोकल चैनल मुफ्त में कैसे देखें

अगर आप अपने शहर के लोकल चैनल जैसे ABC, CBS, NBC या Fox देखना चाहते हैं, तो इसके लिए एंटीना का उपयोग किया जा सकता है.

डिजिटल एंटीना- घर में एक साधारण HD एंटीना लगाकर आप मुफ्त में लोकल चैनल देख सकते हैं. इसके लिए किसी मासिक शुल्क की जरूरत नहीं होती.

HDHomeRun- ये एक नेटवर्क ट्यूनर डिवाइस है जो एंटीना से मिलने वाले सिग्नल को Wi-Fi में बदल देता है. इसके बाद आप अपने मोबाइल या टैबलेट पर संबंधित ऐप के जरिए लोकल चैनल देख सकते हैं.

अन्य मुफ्त ऑप्शन

Google TV- इसमें सीधे इंटरफेस के अंदर कुछ लाइव चैनल देखने का ऑप्शन मिलता है.

Freely- ये सेवा मेन रूप से यूके में उपलब्ध है और इंटरनेट के जरिए लाइव चैनल दिखाती है.

Sling Freestream- इसमें बिना सब्सक्रिप्शन के न्यूज और अन्य कंटेंट देखा जा सकता है.

ध्यान रखने योग्य बातें

1. इंटरनेट जरूरी है- अधिकतर ऐप इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, इसलिए अच्छा और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए.

2. डेटा का उपयोग- मोबाइल डेटा पर लाइव टीवी देखने से ज्यादा डेटा खर्च हो सकता है. बेहतर है कि Wi-Fi का उपयोग करें.

3. क्षेत्रीय सीमाएं- कुछ सेवाएं केवल खास देशों में उपलब्ध होती हैं. ऐसे में लोग VPN का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले स्थानीय नियमों की जानकारी जरूर लें.

इन तरीकों से आप बिना केबल या डिश कनेक्शन के अपने मोबाइल या टैबलेट पर आसानी से मुफ्त लाइव टीवी देख सकते हैं.

