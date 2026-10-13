Refrigerator Hacking: फ्रांस में फ्रिज को हैक कर सुपरमार्केट में मचाई तबाही, 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान; आखिर कैसे हुआ साइबर अटैक?

France Refrigerator Hacking: साइबर अटैक में आम तौर पर बैंक अकाउंट, पासवर्ड या पर्सनल डेटा का खतरा होता है. लेकिन, फ्रांस में एक मामले ने साइबर सिक्योरिटी खतरों का एक नया पहलू सामने लाया है. खबर है कि हैकर्स ने एक सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन कंट्रोल सिस्टम को टारगेट किया, जिससे रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ मशीनों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे कुछ जगहों पर खाना खराब हो गया और आग लग गई. इस घटना ने इंटरनेट से जुड़ी मशीनों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कौन सी सुपरमार्केट चेन पर असर पड़ा?

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, फ्रांस में इंटरमार्चे, कैरेफोर और को-ऑपरेटिव यू जैसी सुपरमार्केट चेन के स्टोर पर असर पड़ा. शुरुआती रिपोर्ट्स में लगभग 150 इंटरमार्चे स्टोर और लगभग 80 कैरेफोर स्टोर में रुकावट का इशारा मिला. हालांकि, नुकसान कितना हुआ और अटैक की पूरी डिटेल्स साफ नहीं हैं.

हैकर्स ने रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कैसे बढ़ाया?

बड़े सुपरमार्केट में, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से चलते हैं. इससे कर्मचारी एक ही जगह से कई मशीनों का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. अगर कोई हैकर इस सिस्टम का बिना इजाज़त एक्सेस पा लेता है, तो वे इसकी सेटिंग्स बदल सकते हैं.

शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर से बर्फ हटाने वाले फोर्स्ड डीफ्रॉस्ट फीचर का गलत इस्तेमाल किया गया हो सकता है. अगर इसे गलत तरीके से या बहुत देर तक एक्टिवेट किया जाए, तो कूलिंग पर असर पड़ सकता है. हालांकि, यह कन्फर्म नहीं है कि अटैक का तरीका सभी स्टोर्स में एक जैसा था या नहीं.

डैनफॉस के सिस्टम की जांच क्यों की जा रही है?

यह घटना डेनिश कंपनी डैनफॉस के रेफ्रिजरेशन कंट्रोल सिस्टम और पुराने फर्मवेयर में संभावित सिक्योरिटी कमजोरियों को दिखाती है. फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है. हालांकि, साइबर अटैक का सही कारण और जिम्मेदार लोगों की पहचान अभी कन्फर्म नहीं हुई है.

स्मार्ट डिवाइस यूज़र्स के लिए क्या सबक हैं?

यह घटना इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सिक्योरिटी की अहमियत को दिखाती है. स्मार्ट टीवी, वाई-फाई राउटर, सिक्योरिटी कैमरे और स्मार्ट लॉक जैसे डिवाइस भी साइबर अटैक का टारगेट हो सकते हैं. ऐसे खतरों से बचने के लिए, डिवाइस और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, मज़बूत पासवर्ड इस्तेमाल करें, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलें और रिमोट एक्सेस को सुरक्षित रखें. कंपनियों को रेगुलर नेटवर्क ऑडिट भी करना चाहिए. डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी काम की हैं, उतनी ही ढीली सिक्योरिटी महंगी पड़ सकती है.