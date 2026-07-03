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Four Wheels Concept: कार में 4 पहिए ही क्यों होते हैं? कहां और कैसे आया फोर-व्हील का कॉन्सेप्ट, समझें पीछे का लॉजिक

हालांकि, केवल कारों में ही 4 पहिए होते हैं और ऑटो, रिक्शा आदि में 3 पहिए लगाए जाते हैं. वहीं, बसों और ट्रकों जैसे बड़े वाहनों में ज्यादा पहिए होते हैं. चलिए इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 3, 2026 6:51:53 PM IST

Four Wheels Concept: कार में 4 पहिए ही क्यों होते हैं? कहां और कैसे आया फोर-व्हील का कॉन्सेप्ट, समझें पीछे का लॉजिक


Four Wheels Concept: आज दुनियाभर में आपको एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी वाली लग्जरी कारें देखने के लिए मिल रही हैं. छोटी हैचबैक से लेकर बड़ी SUV कारों में भी आजकल कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी एक बात पर गौर किया है कि कार आखिर 4 पहियों पर ही क्यों चलती है. चाहे छोटी हैचबैक हो, सेडान, एसयूवी या लग्जरी कार हो सभी कारें 4 पहियों पर ही चलती हैं. लेकिन, इस बात पर शायद ही कोई गौर करता होगा कि आखिर कार के पीछे ये कॉन्सेप्ट क्यों है और यह आइडिया सबसे पहले कहां से आया. क्या इसके पीछे सिर्फ परंपरा है या फिर कोई वैज्ञानिकिक कारण भी है?

हालांकि, केवल कारों में ही 4 पहिए होते हैं और ऑटो, रिक्शा आदि में 3 पहिए लगाए जाते हैं. वहीं, बसों और ट्रकों जैसे बड़े वाहनों में ज्यादा पहिए होते हैं. चलिए इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं. 

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कार में चार ही पहिए क्यों होते हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी कार या फिर अन्य वाहन के आकार से यह निर्णय लिया जाता है कि उसका वजन कितने पहियों पर आएगा. किसी भी चौकोर या फिर संरचना का भार उठाने के लिए उनके किनारों या कोनों पर वजन बांटना सही माना जाता है. देखा जाए तो कारों का आकार चौकोर में होता है. ऐसे में अगर उसके चारों कोनों को सपोर्ट दिया जाए तो इससे कार का वजन आसानी से बैलेंस हो जाता है.

इसलिए कार 4 पहियों पर ही चलती है क्योंकि इसके 4 कोने होते हैं और उनपर सपोर्ट रहना जरूरी होता है. कार अगर 4 पहिये पर चले तो ऐसे में सुरक्षित ब्रेकिंग के साथ ही कार में ज्यादा भार उठाने या झेलने की क्षमता रहती है. इसके साथ ही साथ कार में 4 पहिए रहने से सस्पेंशन सिस्टम भी अच्छी तरह से काम करता है. 

कब हुई थी गाड़ियों में 4 पहियों की शुरुआत?

देखा जाए तो गाड़ियों में 4 पहियों की शुरुआत के पीछे का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है. हालांकि, पहले के समय में रथों में 4 पहिए लगाए जाते थे, जिसके बाद कार का इंवेंशन होने के बाद भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया और कारों में भी 4 पहिए का कॉन्सेप्ट लगाया गया. हालांकि, पहिए का आविष्कार लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ था, जिससे पहली गाड़ियां बनाई गई थीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1769 में Nicolas Joseph Cugnot ने पहली self-propelled सड़क गाड़ी बनाई. आगके चलकर 1801 में Richard Trevithick ने स्टीम इंजन वाली सड़क गाड़ी बनाई फिर 19वीं सदी में गैसोलीन इंजन लॉन्च किया गया था. इसके बाद भी गाड़ियों में अपडेट करके उनमें कई सुधार किए गए और इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया. आज यह टेकनीक देश-दुनिया में काम कर रही है.

Tags: Four Wheels Concept
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