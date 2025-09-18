भूल जाइए 10 लाख! अब सिर्फ 8 लाख में मिलेगी Maruti Ertiga, जानिए नई कीमतें

भारत सरकार की नई GST 2.0 नीति ने कार खरीदारों को बड़ी राहत दी है. 22 सितंबर 2025 से लागू हुई इस नई टैक्स स्लैब के बाद सभी कंपनियों ने अपने ICE (आंतरिक दहन इंजन) कारों के दाम घटाने का ऐलान किया है. इसी कड़ी में मारुति सुजुकी ने भी अपनी पॉपुलर एमपीवी Maruti Ertiga समेत कई मॉडल्स की कीमतों में कटौती की है.

1.11 लाख रुपये तक सस्ती हुई मारुति कारें

मारुति सुजुकी ने अपने मॉडल लाइनअप में ₹30,000 से लेकर ₹1.11 लाख तक की प्राइस कट की घोषणा की है. खासकर Maruti Ertiga, जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV है, अब पहले से ₹47,000 तक सस्ती मिल रही है. इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो बजट-फ्रेंडली 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं.

वेरिएंट्स पर नई कीमतें

Ertiga के एंट्री-लेवल LXI MT वेरिएंट की कीमत अब ₹8.80 लाख हो गई है, जो पहले ₹9.12 लाख थी. इसी तरह VXI MT अब ₹9.85 लाख में मिलेगा, जिसमें ₹36,000 की कटौती हुई है. ZXI और ZXI+ मैनुअल वेरिएंट्स पर क्रमशः ₹39,000 और ₹41,000 की कमी आई है. वहीं ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में भी ₹41,000 से लेकर ₹47,000 तक की बचत हो रही है.

CNG वेरिएंट्स पर भी फायदा

जो ग्राहक सीएनजी मॉडल लेना चाहते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है. VXI CNG अब ₹10.77 लाख में मिलेगा, जिसमें ₹39,000 की कमी है. वहीं ZXI CNG पर ₹42,000 की बचत हो रही है. फ्लीट खरीदारों के लिए टूर M MT और टूर M CNG वेरिएंट्स भी क्रमशः ₹36,000 और ₹38,000 सस्ते हो गए हैं.

ग्राहकों को होगा सीधा फायदा

इस कटौती के बाद Maruti Ertiga और भी ज्यादा किफायती फैमिली कार बन गई है. पहले जहां लोग 9–10 लाख तक के बजट में Ertiga खरीदते थे, वहीं अब सिर्फ ₹8 लाख से थोड़ी ज्यादा कीमत में यह कार उपलब्ध होगी. जीएसटी 2.0 की वजह से मारुति के साथ-साथ बाकी कंपनियों की गाड़ियां भी सस्ती होंगी, जिससे ऑटोमोबाइल बाजार में नई जान आने की उम्मीद है.