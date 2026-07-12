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ऐप्पल का Foldable iPhone जल्दी होगा लॉन्च, इतनी होगी कीमत, जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक की डिटेल

एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन को 8 सितंबर को लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इस बात का पता नहीं है कि यह दावा कितना सही है या नहीं.

By: Kunal Mishra | Published: July 12, 2026 9:51:09 AM IST

ऐप्पल का Foldable iPhone जल्दी होगा लॉन्च, इतनी होगी कीमत, जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक की डिटेल


Foldable iPhone Specifications: दुनिया की जानी मानी टेक कंपनी ऐप्पल हर साल ग्राहकों के लिए नए-नए सीरीज के आईफोन्स लेकर आती है. इस बार भी कंपनी द्वारा पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी. माना जा रहा है कि यह खास और प्रीमियम आईफोन सितंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिवाइस का नाम iPhone Fold रखा जा सकता है. हालांकि, इसके लॉन्च को लेकर अभी तक कंपनी द्वारा किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन को 8 सितंबर को लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इस बात का पता नहीं है कि यह दावा कितना सही है या नहीं. 

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क्या है Foldable iPhone की खासियत? 

ऐप्पल के इस नए सीरीज के Foldable iPhone को अन्य डिवाइस से काफी खास माना जा रहा है. इसमें कई दमदार फीचर्स से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाएंगे. इस फोल्डेबल आईफोन में आपको 7.8 इंच का इनर फोल्डेबल OLED डिस्प्ले मिल सकती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले और 3nm A20 or A20 Pro चिप दी जा सकती है. इसके अलावा इस फोन में आपको 12GB RAM से लेकर 256GB और 1TB की स्टोरेज दी जा सकती है. माना जा रहा है कि इस फोन की कीमत भारत में 2 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है.

कैसी होगी कैमरा क्वालिटी? 

Foldable iPhone में आपको 48 मेगापिक्सल के ड्यूअल रियर कैमरा के साथ ही 24 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया जा सकता है. इसके अलावा इस फोन में आपको 4 कैमरा सेटअप दिए जा सकते हैं. माना जा रहा है कि इसमें आपको 5,500mAh की बैटरी मिल सकती है. हालांकि, इस दावे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस फोन का कैमरा सेगमेंट में आने वाले अन्य फोन्स से काफी अच्छा हो सकता है.

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